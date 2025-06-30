У рф недостатньо сил для створення буферної зони вздовж всього кордону з Україною – Демченко

У російських окупантів недостатньо сил для створення буферної зони вздовж всієї протяжності кордону - в межах Сумської, Чернігівської, Харківської областей. Проте у ворога немає й такої задачі. Мета рф - це захоплення всієї України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Заяви росії щодо створення буферної зони напевно стосувалися всієї протяжності кордону, й в межах Сумської області, й в межах Чернігівської, Харківської областей. Але для цього у ворога точно недостатньо сил. Він точно не несе перед собою задачу щодо створення цієї буферної зони. Задача росії – це виключно захоплення всіх територій України - заявив Демченко.

Демченко нагадав, що протяжність кордону з росією в межах Сумщини - це близько 550 км.

Тільки на невеличкому відтинку противник продовжує свої дії щодо застосування малих штурмових груп піхоти, які намагалися просуватися в глиб території нашої країни, але навіть станом на зараз ворог не може досягти своєї цілі, тому що завдяки стійкості й героїзму українських захисників спроби противника значно зменшилися, тому що ворог несе великі втрати - сказав Демченко.

За його словами, тільки в смугах оборони підрозділів Держприкордонслужби, які знаходяться пліч опліч із ЗСУ в межах Хотінської та Юнаківської громад, десятки вбитих та десятки поранених загарбників, які намагаються зайти на українську територію.Також Демченко зазначив, що ворог на цьому відтинку не застосовує бронетехніку.

Обстрілів Сум зі ствольної артилерії немає: Коваленко повідомив про ситуацію у прикордонні

Доповнення

29 червня Демченко повідомляв, що російські окупанти намагаються застосувати в межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині піхотні групи, але їх активність значно знизилась за останній період й ворог не може досягти цілей для того, щоб просунутися в глиб української території.

26 червня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування армії рф на Сумщині зупинено.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав, що просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено через дезертирство та втрати особового складу.