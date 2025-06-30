У рф недостатньо сил для створення буферної зони вздовж всього кордону з Україною – Демченко

$41.640.06
48.780.14
ukenru
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
06:31 • 12880 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
29 червня, 16:28 • 37657 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 14:43 • 87014 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
29 червня, 10:23 • 85922 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 213630 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 180296 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 93353 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 104397 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 148625 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 244786 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
58%
743мм
Популярнi новини
Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії: деталі візиту29 червня, 22:07 • 12586 перегляди
Окупований Крим під атакою БпЛА, військові вертольоти підняті у повітря29 червня, 22:38 • 11442 перегляди
Прикордонники показали знищення двох російських гармат та шістьох окупантів під Вовчанськом30 червня, 00:10 • 9470 перегляди
Нетаньяху: перемога Ізраїлю у війні проти Ірану відкриває великі регіональні перспективи30 червня, 00:42 • 16318 перегляди
Смертельне ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих, троє поранених30 червня, 01:49 • 15861 перегляди
Публікації
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати06:31 • 12864 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 213613 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 244776 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 231824 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 290927 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Синєгубов Олег Васильович
Стефанішина Ольга Віталіївна
Александар Вучич
Кім Віталій Олександрович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Харківська область
Крим
Реклама
УНН Lite
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт07:19 • 2554 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 64139 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 76806 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 180289 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 56514 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-101
Калібр (ракета)
Brent
Файненшл таймс

У рф недостатньо сил для створення буферної зони вздовж всього кордону з Україною – Демченко

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Російські окупанти не володіють достатніми силами для створення буферної зони вздовж кордону з Сумською, Чернігівською та Харківською областями, їхня справжня мета — захоплення всієї території України. Ворог несе значні втрати, застосовуючи лише піхотні групи, без бронетехніки на цьому відтинку.

У рф недостатньо сил для створення буферної зони вздовж всього кордону з Україною – Демченко

У російських окупантів недостатньо сил для створення буферної зони вздовж  всієї протяжності кордону - в межах Сумської, Чернігівської, Харківської областей. Проте у ворога немає й такої задачі. Мета рф - це захоплення всієї України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН

Заяви росії щодо створення буферної зони напевно стосувалися всієї протяжності кордону, й в межах Сумської області, й в межах Чернігівської, Харківської областей. Але для цього у ворога точно недостатньо сил. Він точно не несе перед собою задачу щодо створення цієї буферної зони. Задача росії – це виключно захоплення всіх територій України

 - заявив Демченко.

Демченко нагадав, що протяжність кордону з росією в межах Сумщини - це близько 550 км. 

Тільки на невеличкому відтинку противник продовжує свої дії щодо застосування малих штурмових груп піхоти, які намагалися просуватися в глиб території нашої країни, але навіть станом на зараз ворог не може досягти своєї цілі, тому що завдяки стійкості й героїзму українських захисників спроби противника значно зменшилися, тому що ворог несе великі втрати

- сказав Демченко.

За його словами, тільки в смугах оборони підрозділів Держприкордонслужби, які знаходяться пліч опліч із ЗСУ в межах   Хотінської та Юнаківської громад, десятки вбитих та десятки поранених загарбників, які намагаються зайти на українську територію.Також Демченко зазначив, що ворог на цьому відтинку не застосовує бронетехніку. 

Обстрілів Сум зі ствольної артилерії немає: Коваленко повідомив про ситуацію у прикордонні 29.06.25, 16:47 • 3860 переглядiв

Доповнення

  29 червня Демченко повідомляв, що російські окупанти намагаються застосувати в межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині піхотні групи, але їх активність значно знизилась за останній період й ворог не може досягти цілей для того, щоб просунутися в глиб української території.  

  26 червня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування армії рф на Сумщині зупинено.

 Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав, що просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено через дезертирство та втрати особового складу.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаНовини Світу
Сумська область
Харківська область
Рада національної безпеки і оборони України
Державна прикордонна служба України
Чернігівська область
Збройні сили України
Сирський Олександр Станіславович
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9