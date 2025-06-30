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У РФ недостаточно сил для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной – Демченко

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Российские оккупанты не обладают достаточными силами для создания буферной зоны вдоль границы с Сумской, Черниговской и Харьковской областями, их истинная цель — захват всей территории Украины. Враг несет значительные потери, применяя лишь пехотные группы, без бронетехники на этом участке.

У РФ недостаточно сил для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной – Демченко

У российских оккупантов недостаточно сил для создания буферной зоны вдоль всей протяженности границы — в пределах Сумской, Черниговской, Харьковской областей. Однако у врага нет и такой задачи. Цель РФ — это захват всей Украины. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Заявления России по созданию буферной зоны наверняка касались всей протяженности границы, и в пределах Сумской области, и в пределах Черниговской, Харьковской областей. Но для этого у врага точно недостаточно сил. Он точно не ставит перед собой задачу по созданию этой буферной зоны. Задача России – это исключительно захват всех территорий Украины.

- заявил Демченко.

Демченко напомнил, что протяжённость границы с Россией в пределах Сумщины — это около 550 км.

Только на небольшом отрезке противник продолжает свои действия по применению малых штурмовых групп пехоты, которые пытались продвигаться вглубь территории нашей страны, но даже на данный момент враг не может достичь своей цели, потому что благодаря стойкости и героизму украинских защитников попытки противника значительно уменьшились, потому что враг несёт большие потери.

- сказал Демченко.

По его словам, только в полосах обороны подразделений Госпогранслужбы, которые находятся бок о бок с ВСУ в пределах Хотинской и Юнаковской общин, десятки убитых и десятки раненых захватчиков, которые пытаются зайти на украинскую территорию. Также Демченко отметил, что враг на этом отрезке не применяет бронетехнику.

Обстрелов Сум из ствольной артиллерии нет: Коваленко сообщил о ситуации в приграничье29.06.25, 16:47 • 3808 просмотров

Дополнение

29 июня Демченко сообщал, что российские оккупанты пытаются применить в пределах Хотинской и Юнаковской общин на Сумщине пехотные группы, но их активность значительно снизилась за последний период, и враг не может достичь целей для того, чтобы продвинуться вглубь украинской территории.

  26 июня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение армии РФ на Сумщине остановлено.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено из-за дезертирства и потерь личного состава

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаНовости Мира
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Харьковская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
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