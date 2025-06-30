У РФ недостаточно сил для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной – Демченко

У российских оккупантов недостаточно сил для создания буферной зоны вдоль всей протяженности границы — в пределах Сумской, Черниговской, Харьковской областей. Однако у врага нет и такой задачи. Цель РФ — это захват всей Украины. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Заявления России по созданию буферной зоны наверняка касались всей протяженности границы, и в пределах Сумской области, и в пределах Черниговской, Харьковской областей. Но для этого у врага точно недостаточно сил. Он точно не ставит перед собой задачу по созданию этой буферной зоны. Задача России – это исключительно захват всех территорий Украины.

Демченко напомнил, что протяжённость границы с Россией в пределах Сумщины — это около 550 км.

Только на небольшом отрезке противник продолжает свои действия по применению малых штурмовых групп пехоты, которые пытались продвигаться вглубь территории нашей страны, но даже на данный момент враг не может достичь своей цели, потому что благодаря стойкости и героизму украинских защитников попытки противника значительно уменьшились, потому что враг несёт большие потери.