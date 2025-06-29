Обстрелов Сум из ствольной артиллерии нет: Коваленко сообщил о ситуации в приграничье
Киев • УНН
российские захватчики не подтянули ствольную артиллерию к Сумщине, где продолжаются активные бои с украинскими силами. Продвижение врага на Сумщине остановлено, а его активность в приграничных общинах значительно снизилась.
Оккупанты не подтянули ствольную артиллерию на территорию приграничья Сумщины, куда зашли российские штурмовики, и где идут активные бои с украинскими воинами. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Говорили с представителями Сил обороны, которые работают на Сумском направлении. Отмечают, что обстрелов города Сумы из ствольной артиллерии нет
Он отметил, что некоторыми типами вооружений (в частности некоторыми типами РСЗО) россия может добивать до Сум именно с территории Курщины.
По состоянию на сегодня речь не идет о том, что враг подтянул ствольную артиллерию на территорию приграничья Сумщины, куда зашли российские штурмовики, и где идут активные бои с нашими воинами
Дополнение
26 июня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение армии рф на Сумщине остановлено.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено из-за дезертирства и потерь личного состава.
Сегодня, 29 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что оккупанты пытаются применить в пределах Хотинской и Юнаковской общин на Сумщине пехотные группы, но их активность значительно снизилась за последний период и враг не может достичь целей для того, чтобы продвинуться в глубь украинской территории.