Обстрелов Сум из ствольной артиллерии нет: Коваленко сообщил о ситуации в приграничье

Оккупанты не подтянули ствольную артиллерию на территорию приграничья Сумщины, куда зашли российские штурмовики, и где идут активные бои с украинскими воинами. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Говорили с представителями Сил обороны, которые работают на Сумском направлении. Отмечают, что обстрелов города Сумы из ствольной артиллерии нет - написал Коваленко.

Он отметил, что некоторыми типами вооружений (в частности некоторыми типами РСЗО) россия может добивать до Сум именно с территории Курщины.

По состоянию на сегодня речь не идет о том, что враг подтянул ствольную артиллерию на территорию приграничья Сумщины, куда зашли российские штурмовики, и где идут активные бои с нашими воинами - заявил Коваленко.

Дополнение

26 июня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение армии рф на Сумщине остановлено.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено из-за дезертирства и потерь личного состава.

Сегодня, 29 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что оккупанты пытаются применить в пределах Хотинской и Юнаковской общин на Сумщине пехотные группы, но их активность значительно снизилась за последний период и враг не может достичь целей для того, чтобы продвинуться в глубь украинской территории.