російський наступ на Сумщині зупинено: дезертирство й втрати виснажують ворога - Коваленко

Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено через дезертирство та втрати особового складу. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Як і казав, на Сумщині російські штурмовики через втрату та дезертирство видихаються. Їх вільне та кількісне просування в прикордонні наштовхнулося на якісну протидію і було зупинено, станом на сьогодні - написав він.

Коваленко додав, що частини військових росіян дезертують ще на території курщини, в тилу льгова (орловський район рф) та рильську, куди їх привозять для подальшого перекидання через кордон.

Доповнення

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, а лінія бойового зіткнення – стабілізована. Підрозділи Сил оборони України успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонних районах Сумської області.