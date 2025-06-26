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російський наступ на Сумщині зупинено: дезертирство й втрати виснажують ворога - Коваленко

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Просування російських військ у прикордонних районах Сумської області зупинено. Це сталося через дезертирство та значні втрати особового складу, деякі дезертири залишають свої позиції на території курської області.

російський наступ на Сумщині зупинено: дезертирство й втрати виснажують ворога - Коваленко

Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено через дезертирство та втрати особового складу. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Як і казав, на Сумщині російські штурмовики через втрату та дезертирство видихаються. Їх вільне та кількісне просування в прикордонні наштовхнулося на якісну протидію і було зупинено, станом на сьогодні

- написав він.

Коваленко додав, що частини військових росіян дезертують ще на території курщини, в тилу льгова (орловський район рф) та рильську, куди їх привозять для подальшого перекидання через кордон.

Доповнення

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, а лінія бойового зіткнення – стабілізована. Підрозділи Сил оборони України успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонних районах Сумської області.

Євген Устименко

Євген Устименко

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Сумська область
Рада національної безпеки і оборони України
Збройні сили України
Сирський Олександр Станіславович
Україна
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