российское наступление на Сумщине остановлено: дезертирство и потери истощают врага - Коваленко
Киев • УНН
Продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области остановлено. Это произошло из-за дезертирства и значительных потерь личного состава, некоторые дезертиры покидают свои позиции на территории курской области.
Продвижение российских войск в приграничье Сумской области остановлено из-за дезертирства и потерь личного состава. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Как и говорил, в Сумской области российские штурмовики из-за потерь и дезертирства выдыхаются. Их свободное и количественное продвижение в приграничье натолкнулось на качественное противодействие и было остановлено, по состоянию на сегодня
Коваленко добавил, что части военных россиян дезертируют еще на территории курщины, в тылу льгова (орловский район рф) и рыльска, куда их привозят для дальнейшей переброски через границу.
Дополнение
По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, продвижение российских войск в приграничье Сумской области по состоянию на эту неделю остановлено, а линия боевого столкновения – стабилизирована. Подразделения Сил обороны Украины успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничных районах Сумской области.