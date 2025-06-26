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российское наступление на Сумщине остановлено: дезертирство и потери истощают врага - Коваленко

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области остановлено. Это произошло из-за дезертирства и значительных потерь личного состава, некоторые дезертиры покидают свои позиции на территории курской области.

российское наступление на Сумщине остановлено: дезертирство и потери истощают врага - Коваленко

Продвижение российских войск в приграничье Сумской области остановлено из-за дезертирства и потерь личного состава. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как и говорил, в Сумской области российские штурмовики из-за потерь и дезертирства выдыхаются. Их свободное и количественное продвижение в приграничье натолкнулось на качественное противодействие и было остановлено, по состоянию на сегодня

- написал он.

Коваленко добавил, что части военных россиян дезертируют еще на территории курщины, в тылу льгова (орловский район рф) и рыльска, куда их привозят для дальнейшей переброски через границу.

Дополнение

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, продвижение российских войск в приграничье Сумской области по состоянию на эту неделю остановлено, а линия боевого столкновения – стабилизирована. Подразделения Сил обороны Украины успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничных районах Сумской области.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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Сумская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина
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