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Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
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Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
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Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 1608 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що літній наступ ворога з рф фактично захлинається. Ця ситуація схожа на торішні спроби противника наступати на Харківщині.

Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті

Хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території рф захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині. Про це написав в Facebook Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

За словами Сирського, просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, а лінія бойового зіткнення – стабілізована. Підрозділи Сил оборони України успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонних районах Сумської області.

Водночас на Північнослобожанському та Курському напрямках українські війська повторно скували близько 50 тисяч особового складу російської армії, зокрема елітні бригади їхніх десантних військ і морської піхоти.

Крім того, Сирський повідомив про наступні зміни:

  • у рамках командування угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини – міст і громад області. Першочергові завдання групи – зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень;
    • призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника;
      • призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

        Також Головком ЗСУ проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах, проінспектував напрямок фортифікацій і нагородив найкращих воїнів почесними відзнаками.

        Нагадаємо

        Українські авіація та ракетні війська впродовж тижня нанесли точкові удари, якими уразили 99 місць зосередження російських окупантів. Про це заявив Олександр Сирський.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        Війна
        Харківська область
        Збройні сили України
        Сирський Олександр Станіславович
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