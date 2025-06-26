Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті

Хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території рф захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині. Про це написав в Facebook Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає УНН.

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За словами Сирського, просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, а лінія бойового зіткнення – стабілізована. Підрозділи Сил оборони України успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонних районах Сумської області.

Водночас на Північнослобожанському та Курському напрямках українські війська повторно скували близько 50 тисяч особового складу російської армії, зокрема елітні бригади їхніх десантних військ і морської піхоти.

Крім того, Сирський повідомив про наступні зміни:

у рамках командування угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини – міст і громад області. Першочергові завдання групи – зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень;

призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника;

призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

Також Головком ЗСУ проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах, проінспектував напрямок фортифікацій і нагородив найкращих воїнів почесними відзнаками.

Нагадаємо

Українські авіація та ракетні війська впродовж тижня нанесли точкові удари, якими уразили 99 місць зосередження російських окупантів. Про це заявив Олександр Сирський.