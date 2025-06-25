ЗСУ за тиждень знищили майже сотню ворожих цілей - Сирський

Українські авіація та ракетні війська впродовж тижня нанесли точкові удари, якими уразили 99 місць зосередження окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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За період з 19 по 25 червня українські війська завдали точкових ударів по позиціях окупантів.

Лише за тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 99 районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки, складів боєприпасів, пунктів управління та інших важливих цілей - зазначив Сирський.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, з початку 2025 року Сили оборони вразили 19 тис 421 одиницю автомобільної техніки росіян.