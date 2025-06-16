Сили оборони з початку року вразили майже 20 тис. одиниць автомобільної техніки окупантів - Сирський

З початку 2025 року Сили оборони вразили 19421 одиниць автомобільної техніки росіян. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в Facebook, передає УНН.

Знищуємо логістику російської армії. Лише з початку року наші воїни вразили майже 20 тисяч одиниць автомобільної техніки окупантів (19 421). Це - тисячі тонн знищених боєприпасів, амуніції та пального, що згоріли, так і не діставшись до ворога - написав Сирський.

Нагадаємо

Дві третини з 99 боїв на фронті з початку поточної доби сталося на Покровському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському, введеному після активізації ворога на прикордонні Сумщини, і Курському напрямках.