Генштаб: новий Північно-Слобожанський напрямок на фронті - серед найгарячіших

Дві третини з 99 боїв на фронті з початку поточної доби сталося на Покровському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському, введеному після активізації ворога на прикордонні Сумщини, і Курському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 16 червня, пише УНН.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. З початку цієї доби відбулося 99 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, як вказано, постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Їздецьке, Петрушівка, Миропільське, Вишеньки, Яструбщина та Покровка Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському (введений після активізації ворога на прикордонні Сумщини) і Курському напрямках з початку доби відбулося 17 боєзіткнень, з яких п’ять продовжуються. Окрім того, ворог завдав 5 авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 125 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку (колишній Харківський) Сили оборони відбивають атаку противника поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Степова Новоселівка та в бік Голубівки і Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Копанки та Надія.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п’ять атак противника в районі Часового Яру, Курдюмівки та в бік Білої Гори, ще один бій досі триває.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, сім боїв тривають досі.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко. Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Ольгівське та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Нестерянки. Авіація агресора завдала авіаударів по районах Кам’янського та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста. Некерованими авіаційними ракетами противник вдарив по Миколаївці.

На решті напрямків, як вказано, - без особливих змін.

Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини