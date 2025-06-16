Генштаб: новое Северо-Слобожанское направление на фронте - среди самых горячих

Две трети из 99 боев на фронте с начала текущих суток произошло на Покровском, Новопавловском и Северо-Слобожанском, введенном после активизации врага на приграничье Сумщины, и Курском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 16 июня, пишет УНН.

Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 99 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Издецкое, Петрушовка, Миропольское, Вишеньки, Яструбщина и Покровка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском (введен после активизации врага на приграничье Сумщины) и Курском направлениях с начала суток произошло 17 боестолкновений, из которых пять продолжаются. Кроме того, враг нанес 5 авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 125 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении (бывший Харьковский) Силы обороны отбивают атаку противника вблизи населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Голубовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Копанки и Надежда.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Сиверском направлении в районе Григоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили пять атак противника в районе Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Белой Горы, еще один бой до сих пор продолжается.

На Торецком направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Проминь, Удачное, Новосергеевка, Горехово, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, семь боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Богатырь, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко. Силы обороны успешно отбили 17 вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши оборонцы отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись Ольговское и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Нестерянки. Авиация агрессора нанесла авиаудары по районам Каменского и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста. Неуправляемыми авиационными ракетами противник ударил по Николаевке.

На остальных направлениях, как указано, - без особых изменений.

Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области