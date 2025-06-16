Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области

Генеральный штаб ВСУ сообщил о появлении в сводках о боях на фронте нового направления - Северо-Слобожанского, из-за активизации противника на пограничье Сумской области, а Харьковское направление теперь будет называться Южно-Слобожанским, отметили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

В связи с активизацией противника на пограничье Сумской области и важностью информирования общества о ходе отражения широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении - Северо-Слобожанском. Кроме того, Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское - сообщили в Генштабе в соцсетях.

Там напомнили, что оперативная информация о российском вторжении публикуется на официальных страницах Генерального штаба ВС Украины трижды в сутки - по состоянию на 08.00, 16.00 и 22.00.

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