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Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини

Київ • УНН

 • 5522 перегляди

У зв'язку з активізацією ворога на Сумщині, з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок. Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.

Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про появу у зведеннях про бої на фронті нового напрямку - Північно-Слобожанського, через активізацію противника у прикордонні Сумської області, а Харківський напрямок тепер буде називатися Південно-Слобожанським, зазначили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку - Північно-Слобожанському. Окрім того, Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський

- повідомили у Генштабі у соцмережах.

Там нагадали, що оперативна інформація щодо російського вторгнення публікується на офіційних сторінках Генерального штабу ЗС України тричі на добу - станом на 08.00, 16.00 та 22.00.

Найбільше боїв на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках: карта від Генштабу16.06.25, 08:59 • 1540 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Харків
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