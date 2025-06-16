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Найбільше боїв на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 175 бойових зіткнень, понад половина з яких прийшлася на Покровський, Новопавлівський та Курський напрямки. Ворог завдав 4 ракетних та 54 авіаудари.

Найбільше боїв на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках: карта від Генштабу

Понад половина зі 175 боїв сталася минулої доби на фронті на трьох напрямках - Покровському, Новопавлівському та Курському, повідомили у ранковому зведенні у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5852 обстріли, з них 67 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3081 дрон-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку противник сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири штурми окупаційних військ поблизу Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Новомаркового та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро-Калинового та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 32 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурмові дії в районі Новоандріївки.

Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій противник не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 24 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіабомб, а також здійснив 233 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1220 росіян та 42 артсистеми13.06.25, 07:54 • 4136 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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