Больше всего боев на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях: карта от Генштаба

Более половины из 175 боев произошли за прошедшие сутки на фронте на трех направлениях - Покровском, Новопавловском и Курском, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных и 54 авиационных удара, применив 11 ракет и сбросив 99 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5852 обстрела, из них 67 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3081 дрон-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник семь раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загризового, Степовой Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголового, Ольговки, Карповки, Торского и Григоровки.

На Сиверском направлении наши защитники отбили четыре штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки и Григоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Новомаркового и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспаского, Александро-Калинового и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 32 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Одрадного, Богатыря.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий противник не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 24 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 25 управляемых авиабомб, а также совершил 233 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности девять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ликвидировано 1220 россиян и 42 артсистемы