Потери врага: за сутки ликвидировано 1220 россиян и 42 артсистемы

За сутки 12 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1220 солдат и 42 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Таким образом потери врага превысили убитыми и ранеными миллион человек.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1001560 (+1220) человек ликвидировано

танков ‒ 10934 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22791 (+5)

артиллерийских систем ‒ 29105 (+42)

РСЗО ‒ 1415 (+3)

средства ПВО ‒ 1184 (0)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40507 (+72)

крылатые ракеты ‒ 3337 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51821 (+106)

специальная техника ‒ 3914 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

На фронте 168 боевых столкновений: в Генштабе заявили, что враг применил 863 дрона и совершил 3536 обстрелов