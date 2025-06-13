Потери врага: за сутки ликвидировано 1220 россиян и 42 артсистемы
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 12 июня российские войска потеряли 1220 солдат и 42 артсистемы. Общие потери врага превысили миллион человек.
За сутки 12 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1220 солдат и 42 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Таким образом потери врага превысили убитыми и ранеными миллион человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1001560 (+1220) человек ликвидировано
- танков ‒ 10934 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22791 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 29105 (+42)
- РСЗО ‒ 1415 (+3)
- средства ПВО ‒ 1184 (0)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40507 (+72)
- крылатые ракеты ‒ 3337 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51821 (+106)
- специальная техника ‒ 3914 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
На фронте 168 боевых столкновений: в Генштабе заявили, что враг применил 863 дрона и совершил 3536 обстрелов12.06.25, 23:27 • 2214 просмотров