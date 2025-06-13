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Потери врага: за сутки ликвидировано 1220 россиян и 42 артсистемы

Киев • УНН

 • 832 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 12 июня российские войска потеряли 1220 солдат и 42 артсистемы. Общие потери врага превысили миллион человек.

Потери врага: за сутки ликвидировано 1220 россиян и 42 артсистемы

За сутки 12 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1220 солдат и 42 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Таким образом потери врага превысили убитыми и ранеными миллион человек.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1001560 (+1220) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10934 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 22791 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 29105 (+42)
          • РСЗО ‒ 1415 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1184 (0)
              • самолетов ‒ 416 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40507 (+72)
                    • крылатые ракеты ‒ 3337 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51821 (+106)
                            • специальная техника ‒ 3914 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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