На фронте 168 боевых столкновений: в Генштабе заявили, что враг применил 863 дрона и совершил 3536 обстрелов

В общем, с начала этих суток произошло 168 боевых столкновений. Оккупанты привлекли для поражения 863 дрона-камикадзе и совершили 3536 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, сбросив 92 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 863 дрона-камикадзе и совершили 3536 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в сводке.

На Харьковском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении агрессор атаковал в направлениях Песчаного и Новоплатоновки — украинские защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголово. Шесть боестолкновений не утихают.

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших защитников в направлении Белой Горы. Силы обороны отбили пять атак захватчиков, одна продолжается до сих пор.

Двадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении — вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка. Три боестолкновения еще не завершились.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лысовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Удачное, Новосергеевка, Гориховое и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки. Наши защитники остановили 38 штурмовых действий противника, еще шесть боестолкновений продолжаются. Авиаударам подвергся населенный пункт Казацкое.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 169 оккупантов, из них 107 — безвозвратно. Украинские воины уничтожили одну радиолокационную станцию, восемь беспилотных летательных аппаратов, пять автомобилей, четыре мотоцикла, терминал спутниковой связи, а также три пушки и миномет противника.

На Новопавловском направлении враг двадцать восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар. Сейчас продолжаются семь боестолкновений. Авиаударам подверглись Приютное, Новополь и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении враг проводил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка, кроме того, нанес авиационные удары по районам Новозлатополя, Гуляйполя, Приморского, Белогорья и Чумацкого.

На Ореховском направлении враг проводил три наступательных действия в районе Новоандреевки и в сторону Павловки. Украинские подразделения отбили все атаки. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Верхняя Криница и Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел. В то же время противник нанес авиаудар по Львовому.

На Курском направлении с начала суток произошло 22 атаки противника, три из которых продолжаются до сих пор. Также враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 33 управляемые авиационные бомбы, совершил 158 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

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