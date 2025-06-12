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На фронті 168 бойових зіткнень: у Генштабі заявили, що ворог застосував 863 дрони та здійснив 3536 обстріли

Київ • УНН

 • 774 перегляди

З початку доби відбулося 168 бойових зіткнень. Окупанти залучили 863 дрони-камікадзе та здійснили 3536 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах.

На фронті 168 бойових зіткнень: у Генштабі заявили, що ворог застосував 863 дрони та здійснив 3536 обстріли

Загалом, від початку цієї доби відбулося 168 бойових зіткнень. Окупанти залучили для ураження 863 дрони-камікадзе та здійснили 3536 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 863 дрони-камікадзе та здійснили 3536 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку агресор атакував у напрямках Піщаного та Новоплатонівки — українські захисники зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове. Шість боєзіткнень не вщухають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших захисників у напрямку Білої Гори. Сили оборони відбили п’ять атак загарбників, одна триває до цього часу.

Двадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку — поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка. Три боєзіткнення ще не завершилися.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки. Наші захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають. Авіаударів зазнав населений пункт Козацьке.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 169 окупантів, з них 107 — безповоротно. Українські воїни знищили одну радіолокаційну станцію, вісім безпілотних літальних апаратів, п’ять автомобілів, чотири мотоцикли, термінал супутникового зв’язку, а також три гармати та міномет противника.

На Новопавлівському напрямку ворог двадцять вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар. Наразі тривають сім боєзіткнень. Авіаударів зазнали Приютне, Новопіль та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка, крім того, завдав авіаційних ударів по районах Новозлатополя, Гуляйполя, Приморського, Білогір’я та Чумацького.

На Оріхівському напрямку ворог проводив три наступальні дії в районі Новоандріївки та в бік Павлівки. Українські підрозділи відбили всі атаки. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Верхня Криниця та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав. Водночас противник завдав авіаудару по Львовому.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 22 атаки противника, три з яких тривають дотепер. Також ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 158 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Втрати рф в Україні сягнули мільйона: Генштаб розписав по роках12.06.25, 08:59 • 3496 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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