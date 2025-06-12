Втрати рф в Україні сягнули мільйона: Генштаб розписав по роках
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупаційних військ з 2022 року сягнули одного мільйона осіб. З них понад 628 тисяч втрачено лише за останні півтора року.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну втрати росіян сягнули одного мільйона осіб. Із них понад 628 тисяч - лише за останні півтора року. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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"Втрати російських окупаційних військ із початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб. З них понад 628 тисяч – лише за останні півтора року", - ідеться в повідомленні.
Генштаб розписав втрати росіян по роках:
- за 2022 рік окупанти втратили 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу);
- за 2023 рік втрати ворога становили 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу);
- за 2024 рік – 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу);
- у 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб. У середньому, в цьому році, ворог втрачав 1286 осіб на добу.
Вперше Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5710 знищених окупантів і 200 полонених. Підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій.
2 березня загальні втрати особового складу російських військ зросли до 5840 осіб - за добу було підтверджено ліквідацію 130 військових. А вже 3 березня, після уточнення даних, втрати ворога становили 9000 осіб.
Серед найбільш результативних днів для Сил оборони України відзначається:
- 28 листопада 2024 року - за добу втрати окупантів сягнули 2030 осіб (статистика Генштабу від 29 листопада);
- 19 грудня 2024 року - 2200 окупантів (статистика Генштабу від 20 грудня);
- 29 грудня 2024 року - знешкоджено 2010 окупантів (статистика Генштабу від 30 грудня).
Окрім того, Генштаб опублікував відео про втрати росіян у війнах. Зокрема, Перша Світова війна знешкодила 2 млн росіян та зруйнувала російську імперію. А за 3,5 роки широкомаштабної російської агресії проти України втрати рф становлять вже мільйон осіб, і це не остаточна цифра.
Доповнення
За добу 11 червня російські війська втратили на війні з Україною 1140 солдатів та 6 танків.