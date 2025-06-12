Потери рф в Украине достигли миллиона: Генштаб расписал по годам

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину потери россиян достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч - только за последние полтора года. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч – только за последние полтора года", - говорится в сообщении.

Генштаб расписал потери россиян по годам:

за 2022 год оккупанты потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки);

за 2023 год потери врага составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки);

за 2024 год – 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки);

в 2025 году, по состоянию на 4 июня, потери врага уже превысили 200 000 человек. В среднем, в этом году, враг терял 1286 человек в сутки.

Впервые Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал статистику потерь врага 1 марта 2022 года. Тогда было заявлено о 5710 уничтоженных оккупантах и 200 пленных. Подсчет осложнялся высокой интенсивностью боевых действий.

2 марта общие потери личного состава российских войск возросли до 5840 человек - за сутки была подтверждена ликвидация 130 военных. А уже 3 марта, после уточнения данных, потери врага составили 9000 человек.

Среди наиболее результативных дней для Сил обороны Украины отмечается:

28 ноября 2024 года - за сутки потери оккупантов достигли 2030 человек (статистика Генштаба от 29 ноября);

19 декабря 2024 года - 2200 оккупантов (статистика Генштаба от 20 декабря);

29 декабря 2024 года - обезврежено 2010 оккупантов (статистика Генштаба от 30 декабря).

Кроме того, Генштаб опубликовал видео о потерях россиян в войнах. В частности, Первая Мировая война обезвредила 2 млн россиян и разрушила российскую империю. А за 3,5 года широкомасштабной российской агрессии против Украины потери рф составляют уже миллион человек, и это не окончательная цифра.

Дополнение

За сутки 11 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат и 6 танков.