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Мінус мільйон: втрати ворога на війні в Україні перетнули символічну позначку

Київ • УНН

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За даними Генштабу ЗСУ, 11 червня було ліквідовано 1140 російських військових та 6 танків. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали понад мільйон осіб.

Мінус мільйон: втрати ворога на війні в Україні перетнули символічну позначку

За добу 11 червня російські війська втратили на війні з Україною 1140 солдатів та 6 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Таким чином втрати ворога перевищили вбитими та пораненими мільйон осіб.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1000340 (+1140) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10933 (+6)
      • бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 29063 (+47)
          • РСЗВ ‒ 1413 (0)
            • засоби ППО ‒ 1184 (+1)
              • літаків ‒ 416 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40435 (+138)
                    • крилаті ракети ‒ 3337 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51715 (+136)
                            • спеціальна техніка ‒ 3914 (0)

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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