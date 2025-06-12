Мінус мільйон: втрати ворога на війні в Україні перетнули символічну позначку
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 11 червня було ліквідовано 1140 російських військових та 6 танків. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали понад мільйон осіб.
За добу 11 червня російські війська втратили на війні з Україною 1140 солдатів та 6 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Таким чином втрати ворога перевищили вбитими та пораненими мільйон осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1000340 (+1140) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10933 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3)
- артилерійських систем ‒ 29063 (+47)
- РСЗВ ‒ 1413 (0)
- засоби ППО ‒ 1184 (+1)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40435 (+138)
- крилаті ракети ‒ 3337 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51715 (+136)
- спеціальна техніка ‒ 3914 (0)
Дані уточнюються.
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