Мінус мільйон: втрати ворога на війні в Україні перетнули символічну позначку

За добу 11 червня російські війська втратили на війні з Україною 1140 солдатів та 6 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Таким чином втрати ворога перевищили вбитими та пораненими мільйон осіб.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1000340 (+1140) осіб ліквідовано

танків ‒ 10933 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3)

артилерійських систем ‒ 29063 (+47)

РСЗВ ‒ 1413 (0)

засоби ППО ‒ 1184 (+1)

літаків ‒ 416 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40435 (+138)

крилаті ракети ‒ 3337 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51715 (+136)

спеціальна техніка ‒ 3914 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

195 бойових зіткнень та 57 авіаударів: у Гештабі розповіли про ситуацію на фронті