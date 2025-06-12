195 бойових зіткнень та 57 авіаударів: у Гештабі розповіли про ситуацію на фронті

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
11 червня, 16:32 • 18171 перегляди

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

Ексклюзив
11 червня, 13:57 • 55537 перегляди

“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Ексклюзив
11 червня, 12:47 • 66238 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
11 червня, 12:09 • 70706 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 81005 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 87602 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 159203 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 69195 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 90788 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 63435 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
88%
748мм
Популярнi новини

Повернення тіл загиблих захисників України: в СБУ показали ексклюзивні фото та відео

11 червня, 15:05 • 43224 перегляди

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

11 червня, 15:50 • 35731 перегляди

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

11 червня, 16:11 • 63317 перегляди

Окупанти вдарили "молнією" по Харкову, пошкоджено приватний будинок

11 червня, 16:53 • 5872 перегляди

Велика Британія, Іспанія та ЄС досягли "історичної угоди" щодо Гібралтару

17:58 • 27106 перегляди
Публікації

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

11 червня, 16:11 • 63325 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11 червня, 11:05 • 133151 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 159201 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 139670 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 349692 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґевін Ньюсом

Ілон Маск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

11 червня, 15:50 • 35742 перегляди

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 66331 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 74335 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 98895 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 78663 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

195 бойових зіткнень та 57 авіаударів: у Гештабі розповіли про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 408 перегляди

З початку доби 12 червня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. росіяни завдали 1 ракетний та 57 авіаційних ударів, застосували 2 ракети і скинули 80 КАБ.

195 бойових зіткнень та 57 авіаударів: у Гештабі розповіли про ситуацію на фронті

За добу 12 червня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 1 ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував 2 ракети і скинув 80 КАБ, здійснив 1292 удари дронами-камікадзе та 4671 обстріл позицій наших військ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

Противник здійснив 11 атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного. Три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські війська 20 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське. На даний час бої тривають у п’яти локаціях.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили три спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

Трамп ухилився від відповіді про те, які у нього є карти, щоб змусити рф та Україну припинити війну11.06.25, 17:21 • 2306 переглядiв

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Ступочок та Білої Гори. До цього часу одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка. Сили оборони стримують натиск противника, відбивши 16 штурмів, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 58 штурмів. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки. Тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 139 та поранили 135 окупантів, знищили танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, 21 мотоцикл, 10 БпЛА, п’ять окопних РЕБ, антену РЕБ, дві антени зв’язку, антену управління БпЛА та старлінк; також пошкодили 11 мотоциклів, чотири гармати та дві антени зв’язку загарбників

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 31 разі намагався прорватися поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя. Бої продовжуються в п’яти локаціях.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили три атаки загарбників, ще одна атака противника триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив атаку у напрямку Павлівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів марну атаку на позиції наших захисників.

На Курському напрямку українські захисники відбили 21 ворожу атаку, ще чотири боєзіткнення тривають; Також противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 22 КАБ, здійснив 230 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано", - доповіли у Генштабі.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін доручив врахувати "досвід" вторгнення в Україну у новій державній програмі озброєння рф. Він вимагає наростити "бойові можливості" сухопутних військ.

Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" засудили війну та закликали світ активізувати підтримку Києву: що у підсумковій декларації11.06.25, 22:46 • 1160 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9