Трамп ухилився від відповіді про те, які у нього є карти, щоб змусити рф та Україну припинити війну

Президент США Дональд Трамп у розмові з колумністкою Post Мірандою Дівайн під час запису дебютного епізоду "Pod Force One" ухилився від відповіді на запитання, які він може змусити дві ворогуючі сторони – росію та Україну - зупинити війну, передає УНН.

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На запитання інтерв'юера про те, які у нього є карти, щоб змусити росію й Україну до миру, Трамп не відповів. Замість конкретної, чіткої відповіді він заявив, що Україна та росія втрачають багато солдатів.

Ми збираємося подивитися, що станеться, коли ми досягнемо прогресу, а потім раптово щось буде розбомблено, що не повинно було бути розбомблено, і це кінець прогресу - сказав натомість Трамп.

У Трампа є всі інструменти тиску на росію - Зеленський

Доповнення

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що в Президента України Володимира Зеленського немає карт на руках.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп назвав свою останню розмову з російським диктатором володимиром путіним хорошою, проте, з його слів, поки що вона ні до чого не призвела.

4 червня Президент США Дональд Трамп заявив, що провів чергову розмову із главою кремля путіним. За словами американського лідера, "це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про можливість застосування додаткових санкцій проти РФ, але тільки, "якщо це буде необхідно".