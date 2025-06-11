Трамп уклонился от ответа о том, какие у него есть карты, чтобы заставить рф и Украину прекратить войну

Президент США Дональд Трамп в разговоре с колумнисткой Post Мирандой Дивайн во время записи дебютного эпизода "Pod Force One" уклонился от ответа на вопрос, какие он может заставить две враждующие стороны – россию и Украину - остановить войну, передает УНН.

Детали

На вопрос интервьюера о том, какие у него есть карты, чтобы заставить россию и Украину к миру, Трамп не ответил. Вместо конкретного, четкого ответа он заявил, что Украина и россия теряют много солдат.

Мы собираемся посмотреть, что произойдет, когда мы достигнем прогресса, а затем внезапно что-то будет разбомблено, что не должно было быть разбомблено, и это конец прогресса - сказал вместо этого Трамп.

У Трампа есть все инструменты давления на россию - Зеленский

Дополнение

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что у Президента Украины Владимира Зеленского нет карт на руках.

Напомним

Президент США Дональд Трамп назвал свой последний разговор с российским диктатором владимиром путиным хорошим, однако, по его словам, пока что она ни к чему не привела.

4 июня Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очередную беседу с главой кремля путиным. По словам американского лидера, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможности применения дополнительных санкций против РФ, но только, "если это будет необходимо".