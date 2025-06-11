путін наказав врахувати "досвід" війни в Україні у держпрограмі озброєння
Київ • УНН
російський диктатор доручив врахувати "досвід" вторгнення в Україну у новій державній програмі озброєння рф. Він вимагає наростити "бойові можливості" сухопутних військ.
російський диктатор володимир путін доручив врахувати "досвід" вторгнення рф в Україну у новій державній програмі з озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
На нараді, присвяченій держпрограмі рф з озброєння на 2027-2036 роки путін зазначив, що завданням є "сформувати нову довгострокову програму по всьому комплексу систем та зразків озброєнь, у тому числі й насамперед перспективних".
Максимально використовувати для цього досвід "спеціальної військової операції", різних регіональних конфліктів
За його словами, особливу увагу слід приділити "ядерній тріаді, яка була і залишається гарантом суверенітету росії". За словами путіна, частка сучасних зразків озброєнь та техніки у стратегічних ядерних силах рф становить 95%.
Хороший показник, по суті, найвищий із усіх ядерних держав світу
Він також доручив у "найкоротші терміни" наростити "бойові можливості" сухопутних військ рф.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що путін не хоче припиняти війну і шукає різні приводи, щоб продовжувати атаки. За його словами, "його мета - щоб ми перестали існувати".
Трамп про розмову з путіним: поговорили добре, але поки що нічого з цього не вийшло11.06.25, 16:36 • 2046 переглядiв