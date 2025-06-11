Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" засудили війну та закликали світ активізувати підтримку Києву: що у підсумковій декларації

Країни-учасниці саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі, схвалили підсумкову декларацію, в якій звернулися до міжнародної спільноти із закликом активізувати підтримку України. Про це пише УНН з посиланням на декларацію четвертого саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Під час саміту ми розглянули широкий порядок денний для зміцнення регіональної безпеки, включно з, але не обмежуючись, регіоном Чорного моря, стійкістю та співпрацею. Пріоритетами були: безпека, запобігання гібридним загрозам, торгівля, енергетична безпека, розмінування, відновлення України, гуманітарна допомога та реабілітація, особливо для українських ветеранів та дітей, постраждалих унаслідок агресивної війни росії проти України