Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" засудили війну та закликали світ активізувати підтримку Києву: що у підсумковій декларації
Київ • УНН
Учасники саміту "Україна-Південно-Східна Європа" засудили агресію рф та підтримали євроінтеграцію України. Вони наголосили на важливості посилення санкцій та відновлення країни.
Країни-учасниці саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі, схвалили підсумкову декларацію, в якій звернулися до міжнародної спільноти із закликом активізувати підтримку України. Про це пише УНН з посиланням на декларацію четвертого саміту "Україна – Південно-Східна Європа".
Під час саміту ми розглянули широкий порядок денний для зміцнення регіональної безпеки, включно з, але не обмежуючись, регіоном Чорного моря, стійкістю та співпрацею. Пріоритетами були: безпека, запобігання гібридним загрозам, торгівля, енергетична безпека, розмінування, відновлення України, гуманітарна допомога та реабілітація, особливо для українських ветеранів та дітей, постраждалих унаслідок агресивної війни росії проти України
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У декларації учасники:
- засудили жорстоку агресивну війну росії проти України, що “є тяжким злочином проти українського народу, грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, і серйозною загрозою миру, безпеці та стабільності на Європейському континенті та в усьому світі”;
- визнали та підтримали зусилля України щодо пошуку дипломатичного шляху до всеосяжного, справедливого й тривалого миру, підтверджуючи непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами;
- закликали міжнародну спільноту активізувати підтримку України в її боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність;
- закликали вивести російські війська з території України, припинити бойові дії та війну загалом;
- підкреслили стратегічне значення Чорного моря для європейської та глобальної безпеки, включно з продовольчою безпекою, і зобов’язуємося зміцнювати регіональну морську співпрацю, морську безпеку, сполучення, безпеку, свободу судноплавства та захист критичної інфраструктури;
- підтримали майбутнє членство України, Молдови в ЄС;
- засудили воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні збройними силами росії та іншими військовими формуваннями в Україні й проти України;
- підтвердили важливість ефективного й незалежного розслідування воєнних злочинів росії проти України;
- наголосили на важливості продовольчої безпеки;
- обговорили шляхи розширення підтримки українського енергетичного сектору;
- закликали міжнародну спільноту зберігати й надалі посилювати санкції проти рф;
- підтвердили намір розвивати та зміцнювати дружні відносини у сфері економічної співпраці й торгівлі;
- зобов’язалися сприяти поточному й повоєнному відновленню та реконструкції України;
- підтвердили відданість посиленню співпраці та координації в гуманітарній сфері шляхом реалізації цільових ініціатив, особливо в програмах, зосереджених на охороні здоров’я та реабілітації ветеранів і вразливих груп, які постраждали внаслідок збройної агресії росії;
- підкреслили критичну важливість співпраці у сфері кібербезпеки та запобігання незаконному і гібридному втручанню в електоральні процеси суверенних держав, включно з дезінформацією та маніпуляціями з інформацією іноземного походження;
- підтвердили важливість взаємного сприяння обміну інформацією та досвідом щодо протидії кібернападам у контексті гібридної війни.
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Окрім того, в декларації вказується, що членство в НАТО залишається найкращим варіантом безпеки для України з огляду на співвідношення витрат і результату.