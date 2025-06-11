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Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" засудили війну та закликали світ активізувати підтримку Києву: що у підсумковій декларації

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Учасники саміту "Україна-Південно-Східна Європа" засудили агресію рф та підтримали євроінтеграцію України. Вони наголосили на важливості посилення санкцій та відновлення країни.

Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" засудили війну та закликали світ активізувати підтримку Києву: що у підсумковій декларації

Країни-учасниці саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі, схвалили підсумкову декларацію, в якій звернулися до міжнародної спільноти із закликом активізувати підтримку України. Про це пише УНН з посиланням на декларацію четвертого саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Під час саміту ми розглянули широкий порядок денний для зміцнення регіональної безпеки, включно з, але не обмежуючись, регіоном Чорного моря, стійкістю та співпрацею. Пріоритетами були: безпека, запобігання гібридним загрозам, торгівля, енергетична безпека, розмінування, відновлення України, гуманітарна допомога та реабілітація, особливо для українських ветеранів та дітей, постраждалих унаслідок агресивної війни росії проти України 

- йдеться в декларації.

Греція пропонує створити транспортний коридор від Олександрополя до Одеси за підтримки ЄС11.06.25, 21:24 • 2966 переглядiв

У декларації учасники:

  • засудили жорстоку агресивну війну росії проти України, що “є тяжким злочином проти українського народу, грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, і серйозною загрозою миру, безпеці та стабільності на Європейському континенті та в усьому світі”;
    • визнали та підтримали зусилля України щодо пошуку дипломатичного шляху до всеосяжного, справедливого й тривалого миру, підтверджуючи непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами;
      • закликали міжнародну спільноту активізувати підтримку України в її боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність;
        • закликали вивести російські війська з території України, припинити бойові дії та війну загалом;
          • підкреслили стратегічне значення Чорного моря для європейської та глобальної безпеки, включно з продовольчою безпекою, і зобов’язуємося зміцнювати регіональну морську співпрацю, морську безпеку, сполучення, безпеку, свободу судноплавства та захист критичної інфраструктури;
            • підтримали майбутнє членство України, Молдови в ЄС;
              • засудили воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні збройними силами росії та іншими військовими формуваннями в Україні й проти України;
                • підтвердили важливість ефективного й незалежного розслідування воєнних злочинів росії проти України;
                  • наголосили на важливості продовольчої безпеки;
                    • обговорили шляхи розширення підтримки українського енергетичного сектору;
                      • закликали міжнародну спільноту зберігати й надалі посилювати санкції проти рф;
                        • підтвердили намір розвивати та зміцнювати дружні відносини у сфері економічної співпраці й торгівлі;
                          • зобов’язалися сприяти поточному й повоєнному відновленню та реконструкції України;
                            • підтвердили відданість посиленню співпраці та координації в гуманітарній сфері шляхом реалізації цільових ініціатив, особливо в програмах, зосереджених на охороні здоров’я та реабілітації ветеранів і вразливих груп, які постраждали внаслідок збройної агресії росії;
                              • підкреслили критичну важливість співпраці у сфері кібербезпеки та запобігання незаконному і гібридному втручанню в електоральні процеси суверенних держав, включно з дезінформацією та маніпуляціями з інформацією іноземного походження;
                                • підтвердили важливість взаємного сприяння обміну інформацією та досвідом щодо протидії кібернападам у контексті гібридної війни.

                                  Зеленський: росія намагаєтьсяя підкорити Південно-Східний регіон Європи через дестабілізацію і пропаганду11.06.25, 20:16 • 1514 переглядiв

                                  Окрім того, в декларації вказується, що членство в НАТО залишається найкращим варіантом безпеки для України з огляду на співвідношення витрат і результату.

                                  Антоніна Туманова

                                  Антоніна Туманова

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                                  Gold
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                                  Gas TTF
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