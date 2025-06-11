Зеленський: росія намагаєтьсяя підкорити Південно-Східний регіон Європи через дестабілізацію і пропаганду

росія є головним джерелом загроз для держав Південно-Східної Європи та намагається підкорити регіон через дестабілізацію ситуації там і пропаганду. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час саміту в Одесі передає УНН.

Наш регіон є однією з головних цілей росії для створення хаосу. Ми вже бачили це раніше – росія впливала на громадську думку в Румунії. Протягом трьох десятиліть рф намагалася утримати Молдову в нестабільності, щоб повністю підкорити її. Те саме вона намагається зробити у ваших країнах – забрати ресурси, суверенітет, а іноді навіть історію. Саме тому підтримка європейської Молдови, а не проросійських олігархічних сил – це критичне завдання для всіх нас. Те саме стосується і України

Він також наголосив, що кремль сприймає Україну не як окрему державу, а лише як джерело "ресурсів і плацдарм для своїх наступних вторгнень".

Президент закликав до згуртованості в регіоні шляхом зосередження на обороні, єдності та розвитку.

Ми всі в цьому регіоні маємо справу з одним і тим самим джерелом руйнування. Сьогодні я пропоную зосередитись на трьох речах: оборона, єдність і реальний розвиток. Ми всі бачимо, що путін не хоче завершення цієї війни. Він вірить, що поки може воювати та домінувати над сусідами, він політично живий. Але незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити росію шукати миру та політичного виживання невоєнними засобами. І це абсолютно можливо