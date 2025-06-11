Зеленский: россия пытается подчинить Юго-Восточный регион Европы через дестабилизацию и пропаганду

россия является главным источником угроз для государств Юго-Восточной Европы и пытается подчинить регион через дестабилизацию ситуации там и пропаганду. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в Одессе передает УНН.

Наш регион является одной из главных целей россии для создания хаоса. Мы уже видели это раньше – россия влияла на общественное мнение в Румынии. В течение трех десятилетий рф пыталась удержать Молдову в нестабильности, чтобы полностью подчинить ее. То же самое она пытается сделать в ваших странах – забрать ресурсы, суверенитет, а иногда даже историю. Именно поэтому поддержка европейской Молдовы, а не пророссийских олигархических сил – это критическая задача для всех нас. То же самое касается и Украины – сказал Президент.

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Он также подчеркнул, что кремль воспринимает Украину не как отдельное государство, а лишь как источник "ресурсов и плацдарм для своих следующих вторжений".

Президент призвал к сплоченности в регионе путем сосредоточения на обороне, единстве и развитии.

Мы все в этом регионе имеем дело с одним и тем же источником разрушения. Сегодня я предлагаю сосредоточиться на трех вещах: оборона, единство и реальное развитие. Мы все видим, что путин не хочет завершения этой войны. Он верит, что пока может воевать и доминировать над соседями, он политически жив. Но независимо от того, во что он верит, наша задача – заставить россию искать мира и политического выживания невоенными средствами. И это абсолютно возможно – подчеркнул Зеленский.

россия планирует захватить Одессу и выйти к границе с Молдавией и Румынией - Зеленский