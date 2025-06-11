россия планирует захватить Одессу и выйти к границе с Молдавией и Румынией - Зеленский

российские войска хотят уничтожить Одессу, как и остальные украинские города, и выйти к границе с Молдовой и Румынией. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа, передает УНН.

Мы сегодня здесь, в нашем прекрасном городе Одесса. Этот красивый город является мишенью для россии. россия хочет уничтожить его, как это уже сделала с бесчисленным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион – Одесса – и затем до границы с Молдовой и Румынией. Конечно, нам нужна защита уже, но даже больше – нам нужны долгосрочные гарантии, что это не сможет произойти - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильные страны должны сплотиться вокруг Украины и поставить путину ультиматум: либо россия прекращает войну, либо Украина получает все возможное оружие и поддержку.