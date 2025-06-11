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россия планирует захватить Одессу и выйти к границе с Молдавией и Румынией - Зеленский

Киев • УНН

 • 762 просмотра

российские войска намерены уничтожить Одессу, как и другие украинские города. После этого они планируют дойти до границы с Молдавией и Румынией, об этом сообщил Владимир Зеленский.

россия планирует захватить Одессу и выйти к границе с Молдавией и Румынией - Зеленский

российские войска хотят уничтожить Одессу, как и остальные украинские города, и выйти к границе с Молдовой и Румынией. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа, передает УНН.

Мы сегодня здесь, в нашем прекрасном городе Одесса. Этот красивый город является мишенью для россии. россия хочет уничтожить его, как это уже сделала с бесчисленным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион – Одесса – и затем до границы с Молдовой и Румынией. Конечно, нам нужна защита уже, но даже больше – нам нужны долгосрочные гарантии, что это не сможет произойти

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильные страны должны сплотиться вокруг Украины и поставить путину ультиматум: либо россия прекращает войну, либо Украина получает все возможное оружие и поддержку.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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