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Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
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Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

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росія планує захопити Одесу і вийти до кордону з Молдовою та Румунією - Зеленський

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Російські війська мають намір знищити Одесу, як і інші українські міста. Після цього вони планують дійти до кордону з Молдовою та Румунією, про це повідомив Володимир Зеленський.

росія планує захопити Одесу і вийти до кордону з Молдовою та Румунією - Зеленський

російські війська хочуть знищити Одесу, як і решту українських міст, і вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час саміту Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН.

Ми сьогодні тут, у нашому прекрасному місті Одеса. Це красиве місто є мішенню для росії. росія хоче знищити його, як це вже зробила з незліченною кількістю міст та сіл на окупованих територіях. Російські військові плану вказують на цей регіон - Одеса - і потім до кордону з Молдовою та Румунією. Звичайно, нам треба захист вже, але навіть більше - нам потрібні довгострокові гарантії, що це не зможе статися

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сильні країни мають згуртуватися навколо України й поставити путіну ультиматум: або росія припиняє війну, або Україна отримує всю можливу зброю та підтримку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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