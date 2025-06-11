росія планує захопити Одесу і вийти до кордону з Молдовою та Румунією - Зеленський

російські війська хочуть знищити Одесу, як і решту українських міст, і вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час саміту Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН.

Ми сьогодні тут, у нашому прекрасному місті Одеса. Це красиве місто є мішенню для росії. росія хоче знищити його, як це вже зробила з незліченною кількістю міст та сіл на окупованих територіях. Російські військові плану вказують на цей регіон - Одеса - і потім до кордону з Молдовою та Румунією. Звичайно, нам треба захист вже, але навіть більше - нам потрібні довгострокові гарантії, що це не зможе статися - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сильні країни мають згуртуватися навколо України й поставити путіну ультиматум: або росія припиняє війну, або Україна отримує всю можливу зброю та підтримку.