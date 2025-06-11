Греція пропонує створити транспортний коридор від Олександрополя до Одеси за підтримки ЄС
Київ • УНН
Кіріакос Міцотакіс анонсував проєкт, що має поєднати три порти, сприяючи інтеграції України з ЄС. Маршрут може отримати фінансування від Євросоюзу, посилюючи економічні зв'язки.
Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на саміті в Одесі заявив про амбітний проєкт створення нового транспортного маршруту, який з'єднає порти Олександрополі, Констанци та Одеси, який може бути профінансований Європейським Союзом і сприятиме економічному зближенню України з ЄС, передає УНН.
Дозвольте мені кілька слів сказати про майбутнє та про важливість Одеси як міста, в сенсі в інфраструктурних та транспортних проєктів... я бачу Одесу як частину амбітного транспортного проєкту, який почнеться в порті Олександрополі, потім рухається до Констанції і закінчується в Одесі
Він додав, що це "може бути запропоновано для фінансування з ЄС, включно із газовими трубопроводами, залізницею, електроенергією".
Це було б проєктом, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море і це б показало предметне бачення того, як ваша інтеграція з Європейським Союзом може справді дати переваги вашим людям в Україні
Греція, за його словами, "продовжить бути одним з найбільш гучних та рішучих підтримувачів процесу розширення та європейської інтеграції" України. Він запевнив, що його країна "готова зробити те, що від нас залежить, надати експертизу чи технічну підтримку в тому, що стосується узгодження із законодавством ЄС".
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