Греція пропонує створити транспортний коридор від Олександрополя до Одеси за підтримки ЄС

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
16:32 • 15673 перегляди

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

Ексклюзив
13:57 • 46449 перегляди

“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Ексклюзив
11 червня, 12:47 • 59896 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
11 червня, 12:09 • 64621 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 75697 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 85753 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 154175 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 68929 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 90167 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 63194 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
82%
748мм
Популярнi новини

ЄС чекає важка битва за ухвалення 18-го пакету санкцій проти рф - FT

11 червня, 09:53 • 65862 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11 червня, 11:05 • 125542 перегляди

Повернення тіл загиблих захисників України: в СБУ показали ексклюзивні фото та відео

15:05 • 38012 перегляди

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

15:50 • 28621 перегляди

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

16:11 • 54880 перегляди
Публікації

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

16:11 • 55277 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11 червня, 11:05 • 125954 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 154185 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 136032 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 346048 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґевін Ньюсом

Ілон Маск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

15:50 • 28950 перегляди

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 64082 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 72290 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 96991 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 76880 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

Греція пропонує створити транспортний коридор від Олександрополя до Одеси за підтримки ЄС

Київ • УНН

 • 2108 перегляди

Кіріакос Міцотакіс анонсував проєкт, що має поєднати три порти, сприяючи інтеграції України з ЄС. Маршрут може отримати фінансування від Євросоюзу, посилюючи економічні зв'язки.

Греція пропонує створити транспортний коридор від Олександрополя до Одеси за підтримки ЄС

Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на саміті в Одесі заявив про амбітний проєкт створення нового транспортного маршруту, який з'єднає порти Олександрополі, Констанци та Одеси, який може бути профінансований Європейським Союзом і сприятиме економічному зближенню України з ЄС, передає УНН.

Дозвольте мені кілька слів сказати про майбутнє та про важливість Одеси як міста, в сенсі в інфраструктурних та транспортних проєктів... я бачу Одесу як частину амбітного транспортного проєкту, який почнеться в порті Олександрополі, потім рухається до Констанції і закінчується в Одесі 

- заявив грецький посадовець.

Він додав, що це "може бути запропоновано для фінансування з ЄС, включно із газовими трубопроводами, залізницею, електроенергією".

Це було б проєктом, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море і це б показало предметне бачення того, як ваша інтеграція з Європейським Союзом може справді дати переваги вашим людям в Україні 

- пояснив Міцотакіс свою думку.

Греція, за його словами, "продовжить бути одним з найбільш гучних та рішучих підтримувачів процесу розширення та європейської інтеграції" України. Він запевнив, що його країна "готова зробити те, що від нас залежить, надати експертизу чи технічну підтримку в тому, що стосується узгодження із законодавством ЄС".

Мирні зусилля, енергетика та відбудова України: Зеленський зустрівся із прем'єром Греції11.06.25, 20:56 • 1242 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітика
Кіріакос Міцотакіс
Європейський Союз
Греція
Україна
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9