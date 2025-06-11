Греция предлагает создать транспортный коридор от Александрополя до Одессы при поддержке ЕС

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на саммите в Одессе заявил об амбициозном проекте создания нового транспортного маршрута, который соединит порты Александрополи, Констанцы и Одессы, который может быть профинансирован Европейским Союзом и будет способствовать экономическому сближению Украины с ЕС, передает УНН.

Позвольте мне несколько слов сказать о будущем и о важности Одессы как города, в смысле в инфраструктурных и транспортных проектах... я вижу Одессу как часть амбициозного транспортного проекта, который начнется в порту Александрополи, потом движется к Констанции и заканчивается в Одессе - заявил греческий чиновник.

Он добавил, что это "может быть предложено для финансирования из ЕС, включая газовые трубопроводы, железную дорогу, электроэнергию".

Это было бы проектом, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море и это показало бы предметное видение того, как ваша интеграция с Европейским Союзом может действительно дать преимущества вашим людям в Украине - пояснил Мицотакис свою мысль.

Греция, по его словам, "продолжит быть одним из самых громких и решительных сторонников процесса расширения и европейской интеграции" Украины. Он заверил, что его страна "готова сделать то, что от нас зависит, предоставить экспертизу или техническую поддержку в том, что касается согласования с законодательством ЕС".

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