Мирные усилия, энергетика и восстановление Украины: Зеленский встретился с премьером Греции
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел встречу с Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Обсудили совместные усилия для мира, энергетическую безопасность, восстановление и усиление транспортных связей.
Президент Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе. Во время разговора обсудили совместные усилия ради мира, инфраструктурное сотрудничество, энергетическую безопасность и поддержку Украины. Об этом Президент сообщил в своем Telegram передает УНН.
Детали
Он отметил, что главной темой разговора стали "приближение мира, давление на россию, чтобы заставить ее завершить войну, потребности нашей защиты, восстановление".
Многое можем сделать вместе в инфраструктуре, усилении энергетической безопасности и для улучшения транспортных связей в нашем регионе. Будем реализовывать
Зеленский добавил, что "Греция среди наших надежных друзей" и поблагодарил за поддержку.
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