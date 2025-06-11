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Мирные усилия, энергетика и восстановление Украины: Зеленский встретился с премьером Греции

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Владимир Зеленский провел встречу с Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Обсудили совместные усилия для мира, энергетическую безопасность, восстановление и усиление транспортных связей.

Мирные усилия, энергетика и восстановление Украины: Зеленский встретился с премьером Греции

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе. Во время разговора обсудили совместные усилия ради мира, инфраструктурное сотрудничество, энергетическую безопасность и поддержку Украины. Об этом Президент сообщил в своем Telegram передает УНН.

Детали

Он отметил, что главной темой разговора стали "приближение мира, давление на россию, чтобы заставить ее завершить войну, потребности нашей защиты, восстановление".

Многое можем сделать вместе в инфраструктуре, усилении энергетической безопасности и для улучшения транспортных связей в нашем регионе. Будем реализовывать 

- написал Президент.

Зеленский добавил, что "Греция среди наших надежных друзей" и поблагодарил за поддержку.

Зеленский и Вучич проведут двусторонние переговоры11.06.25, 20:35 • 522 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Telegram
Кириакос Мицотакис
Греция
Владимир Зеленский
Украина
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