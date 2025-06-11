Мирні зусилля, енергетика та відбудова України: Зеленський зустрівся із прем'єром Греції

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі. Під час розмови обговорили спільні зусилля заради миру, інфраструктурну співпрацю, енергетичну безпеку та підтримку України. Про це Президент повідомив у своєму Telegram передає УНН.

Він зазначив, що головною темою розмови стали "наближення миру, тиск на росію, щоб змусити її завершити війну, потреби нашого захисту, відбудова".

Багато можемо зробити разом в інфраструктурі, посиленні енергетичної безпеки та для покращення транспортних звʼязків у нашому регіоні. Будемо реалізовувати