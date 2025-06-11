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Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
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Мирні зусилля, енергетика та відбудова України: Зеленський зустрівся із прем'єром Греції

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Володимир Зеленський провів зустріч з Кіріакосом Міцотакісом в Одесі. Обговорили спільні зусилля для миру, енергетичну безпеку, відбудову та посилення транспортних зв'язків.

Мирні зусилля, енергетика та відбудова України: Зеленський зустрівся із прем'єром Греції

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі. Під час розмови обговорили спільні зусилля заради миру, інфраструктурну співпрацю, енергетичну безпеку та підтримку України. Про це Президент повідомив у своєму Telegram передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що головною темою розмови стали "наближення миру, тиск на росію, щоб змусити її завершити війну, потреби нашого захисту, відбудова".

Багато можемо зробити разом в інфраструктурі, посиленні енергетичної безпеки та для покращення транспортних звʼязків у нашому регіоні. Будемо реалізовувати 

- написав Президент.

Зеленський додав, що "Греція серед наших надійних друзів" і подякував за підтримку.

Зеленський та Вучич проведуть двосторонні переговори11.06.25, 20:35 • 626 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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