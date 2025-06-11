Мирні зусилля, енергетика та відбудова України: Зеленський зустрівся із прем'єром Греції
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів зустріч з Кіріакосом Міцотакісом в Одесі. Обговорили спільні зусилля для миру, енергетичну безпеку, відбудову та посилення транспортних зв'язків.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі. Під час розмови обговорили спільні зусилля заради миру, інфраструктурну співпрацю, енергетичну безпеку та підтримку України. Про це Президент повідомив у своєму Telegram передає УНН.
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Він зазначив, що головною темою розмови стали "наближення миру, тиск на росію, щоб змусити її завершити війну, потреби нашого захисту, відбудова".
Багато можемо зробити разом в інфраструктурі, посиленні енергетичної безпеки та для покращення транспортних звʼязків у нашому регіоні. Будемо реалізовувати
Зеленський додав, що "Греція серед наших надійних друзів" і подякував за підтримку.
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