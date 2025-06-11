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Зеленський та Вучич проведуть двосторонні переговори

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Президенти України та Сербії домовилися про двосторонні переговори. Вучич заявив про нові моделі співробітництва та готовність вирішити питання економічного обороту.

Зеленський та Вучич проведуть двосторонні переговори

Президент України Володимир Зеленський та президент Сербії Александар Вучич домовилися провести двосторонні переговори. Про це Вучич заявив під час саміту Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН.

Дуже важливо, що ми обговорили нашу двосторонню співпрацю, гуманітарну допомогу, зокрема деякі інші питання. Запропонував нові моделі, нові ділянки співробітництва між Сербією та Україною, ми маємо заплановані двосторонні перемовини з Президентом Зеленським. Думаю, зможемо розв'язати деякі наші питання щодо економічного обороту, деякі з питань колишніх часів. І я сподіваюся, що наше співробітництво зростатиме і якомога швидше ми зможемо вийти на вищий рівень 

- сказав Вучич.

Нагадаємо

Президент Сербії Александар Вучич заявив про готовність країни взяти участь у відновленні одного або двох українських населених пунктів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Сербія
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