Зеленський та Вучич проведуть двосторонні переговори

Президент України Володимир Зеленський та президент Сербії Александар Вучич домовилися провести двосторонні переговори. Про це Вучич заявив під час саміту Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН.

Дуже важливо, що ми обговорили нашу двосторонню співпрацю, гуманітарну допомогу, зокрема деякі інші питання. Запропонував нові моделі, нові ділянки співробітництва між Сербією та Україною, ми маємо заплановані двосторонні перемовини з Президентом Зеленським. Думаю, зможемо розв'язати деякі наші питання щодо економічного обороту, деякі з питань колишніх часів. І я сподіваюся, що наше співробітництво зростатиме і якомога швидше ми зможемо вийти на вищий рівень - сказав Вучич.

Нагадаємо

Президент Сербії Александар Вучич заявив про готовність країни взяти участь у відновленні одного або двох українських населених пунктів.