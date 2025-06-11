Сербія готова допомогти Україні у відновленні одного-двох міст - Вучич

Сербія готова відновити одне-два українських міста чи регіони. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич під час саміту Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН.

Я хотів би отримати вашу підтримку, президенте Зеленський, у відновленні одного-двох містечок або невеликого регіону. Думаю, для людей України це було б чітким проявом конкретної допомоги - сказав Вучич.

Нагадаємо

Президент Сербії Александар Вучич сьогодні, 11 червня, відвідає Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення.