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Сербія готова допомогти Україні у відновленні одного-двох міст - Вучич

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Президент Сербії Александар Вучич заявив про готовність країни взяти участь у відновленні одного або двох українських населених пунктів. Це стало відомо під час саміту Україна – Південно-Східна Європа.

Сербія готова допомогти Україні у відновленні одного-двох міст - Вучич

Сербія готова відновити одне-два українських міста чи регіони. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич під час саміту Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН.

Я хотів би отримати вашу підтримку, президенте Зеленський, у відновленні одного-двох містечок або невеликого регіону. Думаю, для людей України це було б чітким проявом конкретної допомоги 

- сказав Вучич.

Нагадаємо

Президент Сербії Александар Вучич сьогодні, 11 червня, відвідає Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Александар Вучич
Сербія
Володимир Зеленський
Україна
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