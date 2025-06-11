Президент Сербії Вучич відвідає Україну вперше після початку повномасштабного вторгнення росії
Київ • УНН
Президент Сербії Александар Вучич 11 червня відвідає Україну. Він візьме участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, попри проросійську позицію.
Президент Сербії Александар Вучич сьогодні, 11 червня, відвідає Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення. Про це пише УНН з посиланням на адміністрацію президента Сербії.
Президент Сербії Александар Вучич сьогодні здійснить одноденний візит до України. Президент Вучич візьме участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа
Це буде перший візит Вучича в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022-го.
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Сербський президент Александр Вучич відомий своєю проросійською позицією. Зокрема, Вучич заявив, що розпорядиться не виконувати контракти, якщо існує підозра на те, що озброєння може опинитися в зоні бойових дій в Україні.
Вучич відвідав військовий парад у москві 9 травня. Під час цього візиту він зустрівся з орієнтованим на росію прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.