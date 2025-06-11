Президент Сербії Вучич відвідає Україну вперше після початку повномасштабного вторгнення росії

Президент Сербії Александар Вучич сьогодні, 11 червня, відвідає Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення. Про це пише УНН з посиланням на адміністрацію президента Сербії.

Президент Сербії Александар Вучич сьогодні здійснить одноденний візит до України. Президент Вучич візьме участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа - говориться у повідомленні.

Це буде перший візит Вучича в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022-го.

Нагадуємо

Сербський президент Александр Вучич відомий своєю проросійською позицією. Зокрема, Вучич заявив, що розпорядиться не виконувати контракти, якщо існує підозра на те, що озброєння може опинитися в зоні бойових дій в Україні.

Вучич відвідав військовий парад у москві 9 травня. Під час цього візиту він зустрівся з орієнтованим на росію прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.