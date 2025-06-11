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Президент Сербії Вучич відвідає Україну вперше після початку повномасштабного вторгнення росії

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Президент Сербії Александар Вучич 11 червня відвідає Україну. Він візьме участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, попри проросійську позицію.

Президент Сербії Вучич відвідає Україну вперше після початку повномасштабного вторгнення росії

Президент Сербії Александар Вучич сьогодні, 11 червня, відвідає Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення. Про це пише УНН з посиланням на адміністрацію президента Сербії.

Президент Сербії Александар Вучич сьогодні здійснить одноденний візит до України. Президент Вучич візьме участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа

- говориться у повідомленні.

Це буде перший візит Вучича в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022-го.

Нагадуємо

Сербський президент Александр Вучич відомий своєю проросійською позицією. Зокрема, Вучич заявив, що розпорядиться не виконувати контракти, якщо існує підозра на те, що озброєння може опинитися в зоні бойових дій в Україні.

Вучич відвідав військовий парад у москві 9 травня. Під час цього візиту він зустрівся з орієнтованим на росію прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Александар Вучич
Роберт Фіцо
Сербія
Словаччина
Україна
Tesla
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