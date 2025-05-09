Вучич і Фіцо зустрілися в москві на тлі кремля, попри попередження ЄС: фото і відео
Київ • УНН
Президент Сербії та прем'єр Словаччини провели братерську зустріч у москві, де обговорили важливі питання. Обидва політики прибули напередодні параду 9 травня, незважаючи на застереження ЄС.
Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у москві 8 травня. Він записав відео і опублікував його на своїй сторінці в Instagram, повідомляє УНН.
Деталі
Вучич і Фіцо стояли на фоні московського кремля. Обидва сказали промову, причому кожен своєю мовою: Вучич – сербською, а Фіцо – словацькою. Також обидва політики потисли один одному руки.
Братерська зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо сьогодні ввечері в москві. Серби і словаки, брати назавжди
Також президент Сербії опублікував в Facebook фото зустрічі з Фіцо у москві. На кадрах видно, як обидва обіймаються.
Нагадаємо
Президент Сербії Вучич завітав до москви напередодні параду 9 травня, попри попередження про ризики для вступу Сербії до ЄС.
До того УНН повідомляв, що Литва та Латвія не дозволили літаку Вучича пролетіти через їх повітряний простір на шляху до росії.
Ще в середині квітня лідери європейських країн попередили президента Сербії Александра Вучича про наслідки його ймовірної поїздки до москви.
Водночас Роберт Фіцо прилетів в росію для участі в заходах до 9 травня, незважаючи на заборони перельоту від Латвії та Литви. Він змінив маршрут, щоб потрапити в рф через Угорщину, Румунію, Чорне море та Грузію.