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Литва та Латвія закрили небо для Вучича, який збирався до москви на 9 травня

Київ • УНН

 • 2876 перегляди

Литва та Латвія не дозволили літаку президента Сербії Олександра Вучича пролетіти через їх повітряний простір. Він планував відвідати росію 9 травня.

Литва та Латвія закрили небо для Вучича, який збирався до москви на 9 травня

Влада Латвії та Литви заборонила переліт у своєму повітряному просторі літака президента Сербії Олександра Вучича на шляху до росії, яку він збирається відвідати у зв'язку зі святкуванням 80-річчя перемоги у "великій вітчизняній війні". Про це повідомляє сербське видання "Новости", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що влада Латвії заборонила проліт літака через "політичну чутливість мети польоту". Влада Литви, у свою чергу, відмовила через "технічну та дипломатичну чутливість".

Влада Польщі та Литви раніше заборонила переліт у своєму повітряному просторі літака прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який також збирається до росії на 9 травня.

Помічник володимира путіна юрій ушаков раніше повідомив, що російський диктатор проведе двосторонні переговори з президентом Сербії Александром Вучичем 9 травня.

Нагадаємо

Консерватори у Литві пропонують спорудити на кордоні з росією та білоруссю високотехнологічну лінію оборони, покликану захистити державу від можливого вторгнення.

Вучич захворів, Фіцо скасовує візити перед обіцяною поїздкою до москви на 9 травня03.05.25, 13:13 • 20432 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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