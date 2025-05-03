Вучич захворів, Фіцо скасовує візити перед обіцяною поїздкою до москви на 9 травня

Президент Сербії Александар Вучич раптово захворів, а прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо почав скасовувати заплановані раніше візити, що викликало питання про його стан здоров'я після торішнього замаху, обидва раніше обіцяли приїхати на парад в москву, пише УНН з посиланням на Bloomberg та місцеві ЗМІ.

Сербія

Президент Сербії Александар Вучич перервав візит до США в п'ятницю після того, як раптово захворів у Флориді, що змусило його скасувати деякі зустрічі, які він запланував під час свого перебування, повідомляє державний мовник RTS.

Рішення повернутися до Сербії було ухвалено після консультацій з лікарями, повідомляє RTS, не повідомляючи додаткових подробиць. Дзвінки до офісу Вучича в Белграді залишилися без відповіді в неробочий час у суботу, зазначає Bloomberg.

Вучич хотів зустрітися з президентом США Дональдом Трампом та іншими високопоставленими членами Республіканської партії під час свого візиту, хоча, як пише Bloomberg, не було жодних ознак того, що зустріч із Трампом справді відбулася.

Він прибув до Флориди в середу і зустрівся з конгресменом Клаудією Тенні, колишнім мером Нью-Йорка Руді Джуліані та сербськими підприємцями зі США, повідомляє Blic daily. Він також зустрівся з колишнім губернатором штату Іллінойс Родом Благоєвічем.

Річард Гренелл, представник Трампа зі спеціальних місій і представник на переговорах Сербії та Косово під час першого терміну президента США, написав на X, що йому шкода пропустити зустріч із сербським лідером. Гренелл отримав Медаль Пошани Сербії від Вучича у 2023 році.

Раніше Вучич заявив, що має намір поїхати до росії наступного тижня на військовий парад президента володимира путіна 9 травня з нагоди річниці перемоги над нацистською Німеччиною. Ці плани викликали суперечки та тиск з боку Європейського Союзу, до якого прагне приєднатися Сербія, проти того, щоб країни-кандидати або країни-члени прийняли запрошення кремля відвідати захід на красній площі в москві.

Словаччина

Тим часом у Словаччині прем'єр-міністр Роберт Фіцо за останні дні кілька разів "різко скасовував свій робочий графік". Він навіть не поїхав на заплановані першотравневі святкування, зазначає TV Noviny.

"Робочу програму прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо на 1 травня скасовано", - повідомили в словацькому урядовому відомстві в середу вдень без додаткових подробиць.

Прем'єр-міністр словаччини також скасував свою участь у святкуванні Першого травня у Вельке Залуж'є. "Ми не маємо інформації, чому він це скасував", - коментує мер муніципалітету ельке Залуж'є Мілан Біро.

Це не перші такі раптові зміни в програмі прем'єр-міністра Словаччини. У квітні він скасував пресконференцію і в останню хвилину скасував заплановану поїздку на лекцію у Британії. Пізніше Мілош Земан розкрив причину. "Тому що він почувався погано після поранення, після замаху", - пояснив Земан.

Особливо викликає питання стан здоров'я прем'єра, зазначає видання. 15 травня виповниться рік, як нападник Юрай Чінтула стріляв у Роберта Фіцо. Нещодавно він зізнався в парламенті, що у нього все ще є проблеми після травм.

Якби Роберт Фіцо скасував свою поїздку до москви через стан здоров’я, це було б найкраще, що він міг зробити, зазначив тим часом головний редактор словацького видання Denník N Матуш Костольний. За словами коментатора та редактора Denník E Олівера Бруновського, громадськість має право на інформацію про стан здоров’я Фіцо та про те, чи зможе він впоратися зі своєю посадою за гроші громадян країни.