Президент Сербии Александар Вучич внезапно заболел, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал отменять запланированные ранее визиты, что вызвало вопросы о его состоянии здоровья после прошлогоднего покушения, оба ранее обещали приехать на парад в москву, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg и местные СМИ.

Сербия

Президент Сербии Александар Вучич прервал визит в США в пятницу после того, как внезапно заболел во Флориде, что заставило его отменить некоторые встречи, которые он запланировал во время своего пребывания, сообщает государственный вещатель RTS.

Решение вернуться в Сербию было принято после консультаций с врачами, сообщает RTS, не сообщая дополнительных подробностей. Звонки в офис Вучича в Белграде остались без ответа в нерабочее время в субботу, отмечает Bloomberg.

Вучич хотел встретиться с президентом США Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии во время своего визита, хотя, как пишет Bloomberg, не было никаких признаков того, что встреча с Трампом действительно состоялась.

Он прибыл во Флориду в среду и встретился с конгрессменом Клаудией Тенни, бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани и сербскими предпринимателями из США, сообщает Blic daily. Он также встретился с бывшим губернатором штата Иллинойс Родом Благоевичем.

Ричард Гренелл, представитель Трампа по специальным миссиям и представитель на переговорах Сербии и Косово во время первого срока президента США, написал на X, что ему жаль пропустить встречу с сербским лидером. Гренелл получил Медаль Почета Сербии от Вучича в 2023 году.

Ранее Вучич заявил, что намерен поехать в россию на следующей неделе на военный парад президента владимира путина 9 мая по случаю годовщины победы над нацистской Германией. Эти планы вызвали споры и давление со стороны Европейского Союза, к которому стремится присоединиться Сербия, против того, чтобы страны-кандидаты или страны-члены приняли приглашение кремля посетить мероприятие на красной площади в москве.

Словакия

Тем временем в Словакии премьер-министр Роберт Фицо за последние дни несколько раз "резко отменял свой рабочий график". Он даже не поехал на запланированные первомайские празднования, отмечает TV Noviny.

"Рабочая программа премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо на 1 мая отменена", - сообщили в словацком правительственном ведомстве в среду днем без дополнительных подробностей.

Премьер-министр словакии также отменил свое участие в праздновании Первого мая в Вельке Залужье. "У нас нет информации, почему он это отменил", - комментирует мэр муниципалитета эльке Залужье Милан Биро.

Это не первые такие внезапные изменения в программе премьер-министра Словакии. В апреле он отменил пресс-конференцию и в последнюю минуту отменил запланированную поездку на лекцию в Британии. Позже Милош Земан раскрыл причину. "Потому что он чувствовал себя плохо после ранения, после покушения", - пояснил Земан.

Особенно вызывает вопрос состояние здоровья премьера, отмечает издание. 15 мая исполнится год, как нападающий Юрай Чинтула стрелял в Роберта Фицо. Недавно он признался в парламенте, что у него все еще есть проблемы после травм.

Если бы Роберт Фицо отменил свою поездку в москву из-за состояния здоровья, это было бы лучшее, что он мог сделать, отметил тем временем главный редактор словацкого издания Denník N Матуш Костольный. По словам комментатора и редактора Denník E Оливера Бруновского, общественность имеет право на информацию о состоянии здоровья Фицо и о том, сможет ли он справиться со своей должностью за деньги граждан страны.