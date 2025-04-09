Спецпосланник Трампа по особым поручениям: Украина никогда не владела ядерным оружием, оно принадлежало рф

Спецпосланник президента США Ричард Гренелл заявил, что у Украины никогда не было собственного ядерного оружия. Ядерные боеприпасы якобы принадлежали россии и были ее остатками, а Украина их вернула.