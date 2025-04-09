Российские пранкеры обманули премьера Косово Альбина Курти, выдавая себя за президента Латвии. В офисе Курти заявили, что этот
инцидент подтверждает одержимость россии Косово.
Спецпосланник президента США Ричард Гренелл заявил, что у Украины никогда не было собственного ядерного оружия. Ядерные боеприпасы
якобы принадлежали россии и были ее остатками, а Украина их вернула.
Немецкое правительство изучает возможности предотвратить ввод в эксплуатацию "Северных потоков". По данным Bild, между США и
Россией ведутся тайные переговоры о покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода.