Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 18013 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 42319 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 37043 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 39987 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 71681 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 31765 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 38576 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 65779 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77363 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92748 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Трамп поручил прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой: подробности

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю Ричарду Гренеллу прекратить взаимодействие с Венесуэлой. Это решение связано с проблемой наркоторговли и отказом Николаса Мадуро отказаться от власти, а США готовы к обострению отношений.

Трамп поручил прекратить дипломатические контакты с Венесуэлой: подробности

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю Ричарду Гренеллу прекратить взаимодействие с Венесуэлой. США готовы к обострению отношений с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за проблемы наркоторговли. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание New York Times.

Детали

В понедельник, 6 октября, чиновники сообщили NYT, что в прошлый четверг, 2 октября, во время совещания с высшим военным руководством Трамп позвонил Гренеллу и приказал ему прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой, в том числе переговоры с президентом Мадуро.

Трамп разочаровался тем, что Мадуро не согласился на требования США добровольно отказаться от власти, а также тем, что венесуэльские чиновники продолжают настаивать на том, что они не причастны к наркотрафику

- говорится в сообщении издания.

Американские чиновники сообщили, что администрация Трампа подготовила несколько военных сценариев для возможного обострения конфликта, которые могут включать планы по отстранению Мадуро от власти.

Марко Рубио, государственный секретарь и советник по национальной безопасности, охарактеризовал Мадуро как "нелегитимного" лидера и неоднократно упоминал американские обвинения против него по делу наркотрафика. По словам госсекретаря, Мадуро - "беглец от американского правосудия". Он также добавил, что США повысили вознаграждение за информацию, которая поможет его задержать, до 50 миллионов долларов.

Представитель Белого дома сообщил, что Трамп готов использовать "все рычаги американской власти", чтобы остановить попадание наркотиков в США, и четко предупредил Мадуро о необходимости прекратить наркотрафик из Венесуэлы.

Как пишет New York Times, Гренелл и высокопоставленный чиновник Венесуэлы отказались от комментариев.

Напомним

В начале сентября военные США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Погибли 11 человек. Президент Дональд Трамп сообщил, что судно действовало от имени наркотеррористической организации Tren de Aragua.  

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести прямые переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа через несколько дней после первого удара США по лодке из южноамериканской страны, которая, по словам Трампа, перевозила наркоторговцев. 

Белый дом отклонил предложение Николаса Мадуро о переговорах с Дональдом Трампом. Это произошло после наращивания военно-морского потенциала США вблизи Венесуэлы.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Ричард Гренелл
Марко Рубио
Николас Мадуро
Нью-Йорк Таймс
Белый дом
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты