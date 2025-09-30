Мадуро объявил военные учения и готовится к чрезвычайному положению из-за угрозы США: что известно

$41.320.16
48.440.03
ukenru
04:27 • 10825 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 16013 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 47925 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 54439 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 54583 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 57245 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30573 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25854 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17954 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 31345 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
89%
757мм
Популярные новости
Украинские бойцы уничтожили две российские РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направленииVideo29 сентября, 21:48 • 7468 просмотра
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT29 сентября, 23:15 • 11947 просмотра
Украинские бойцы сдерживают атаки врага вблизи Серебрянки - DeepState29 сентября, 23:40 • 4398 просмотра
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине30 сентября, 00:34 • 13291 просмотра
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС01:57 • 10071 просмотра
публикации
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 47914 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 54578 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 57241 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 43639 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 33537 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Майк Джонсон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 15734 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 18235 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 30914 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 39220 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 36178 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Шахед-136
Нефть марки Brent
YouTube

Мадуро объявил военные учения и готовится к чрезвычайному положению из-за угрозы США: что известно

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро объявил военные учения и готов ввести чрезвычайное положение из-за возможной атаки США. Это связано с отправкой военных кораблей США в Карибский бассейн и обвинениями Трампа в адрес Мадуро.

Мадуро объявил военные учения и готовится к чрезвычайному положению из-за угрозы США: что известно

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении военных учений в прошлый четверг, 25 сентября. Он также готов ввести в стране чрезвычайное положение в случае атаки США, сообщает УНН со ссылкой на RFI и The Guardian.

Детали

Президент США Дональд Трамп направил восемь военных кораблей и атомную подводную лодку в южную часть Карибского бассейна в рамках объявленного плана борьбы с наркотрафиком.

Мадуро, которого Трамп обвиняет в руководстве венесуэльским наркокартелем, подозревает Вашингтон в стремлении сменить режим. К тому же, напряжение между двумя странами усилила серия землетрясений, произошедшая в западной части страны в среду и четверг, самый сильный из которых имел магнитуду 6,3 балла.

Также сообщается, что военные США разрабатывают варианты ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. Они могут быть нанесены в течение ближайших дней или недель.

Напомним

В начале сентября военные США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Погибли 11 человек. 

Также УНН сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил правительству Венесуэлы, заявив, что страна должна принять обратно всех заключенных, которых высылают с территории США.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Хранитель
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты