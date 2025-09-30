Мадуро объявил военные учения и готовится к чрезвычайному положению из-за угрозы США: что известно
Киев • УНН
Венесуэльский диктатор Николас Мадуро объявил военные учения и готов ввести чрезвычайное положение из-за возможной атаки США. Это связано с отправкой военных кораблей США в Карибский бассейн и обвинениями Трампа в адрес Мадуро.
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении военных учений в прошлый четверг, 25 сентября. Он также готов ввести в стране чрезвычайное положение в случае атаки США, сообщает УНН со ссылкой на RFI и The Guardian.
Детали
Президент США Дональд Трамп направил восемь военных кораблей и атомную подводную лодку в южную часть Карибского бассейна в рамках объявленного плана борьбы с наркотрафиком.
Мадуро, которого Трамп обвиняет в руководстве венесуэльским наркокартелем, подозревает Вашингтон в стремлении сменить режим. К тому же, напряжение между двумя странами усилила серия землетрясений, произошедшая в западной части страны в среду и четверг, самый сильный из которых имел магнитуду 6,3 балла.
Также сообщается, что военные США разрабатывают варианты ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. Они могут быть нанесены в течение ближайших дней или недель.
Напомним
В начале сентября военные США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Погибли 11 человек.
Также УНН сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил правительству Венесуэлы, заявив, что страна должна принять обратно всех заключенных, которых высылают с территории США.