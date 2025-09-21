Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів, або ціна буде величезною

$41.250.00
48.780.00
ukenru
20 вересня, 15:23 • 10257 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 21978 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 25850 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 37756 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 55256 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 53685 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 51688 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 45350 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 55368 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 69290 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
82%
756мм
Популярнi новини
Сили ППО працюють по цілях: у небі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА20 вересня, 12:59 • 9032 перегляди
Напис “Слава росії” на табло у поїзді “Київ – Рахів”: поліцейські проводять перевірку20 вересня, 14:09 • 7140 перегляди
На Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських: є поранені, введено спецоперацію для пошуку стрільця20 вересня, 14:42 • 4470 перегляди
Історія столичного пса Міши отримала продовження: чому поліція прийшла з перевіркою до центру для тваринPhoto20 вересня, 15:13 • 8268 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені18:15 • 7674 перегляди
Публікації
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені18:15 • 7784 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 37756 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 55256 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 60081 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 69289 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Сергій Марченко
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 55368 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 60081 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 27481 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 29533 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 32080 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Facebook
TikTok
E-6 Mercury
Детонатор

Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів, або ціна буде величезною

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент США Дональд Трамп пригрозив уряду Венесуели. За його словами, країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з території США.

Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів, або ціна буде величезною

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з території США. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, якщо Венесуела не виконає цю вимогу Вашингтона, то "заплатить незліченну ціну".

Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув’язнених і людей із психіатричних закладів, … яких венесуельське "керівництво" змусило відправити до Сполучених Штатів Америки. Тисячі людей зазнали тяжких поранень і навіть були вбиті цими "монстрами". Виженіть їх з нашої країни просто зараз, інакше ціна, яку ви заплатите, буде незліченною!

- написав президент США.

Водночас він не уточнив, яких саме заходів має намір вжити у випадку відмови Венесуели.

Нагадаємо

На початку вересня військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Загинули 11 людей. Президент Дональд Трамп повідомив, що судно діяло від імені наркотерористичної організації Tren de Aragua.

Венесуельські винищувачі пролетіли над американським кораблем: Пентагон назвав маневр "провокацією"05.09.25, 09:32 • 4919 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки