Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів, або ціна буде величезною
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп пригрозив уряду Венесуели. За його словами, країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з території США.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з території США. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами Трампа, якщо Венесуела не виконає цю вимогу Вашингтона, то "заплатить незліченну ціну".
Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув’язнених і людей із психіатричних закладів, … яких венесуельське "керівництво" змусило відправити до Сполучених Штатів Америки. Тисячі людей зазнали тяжких поранень і навіть були вбиті цими "монстрами". Виженіть їх з нашої країни просто зараз, інакше ціна, яку ви заплатите, буде незліченною!
Водночас він не уточнив, яких саме заходів має намір вжити у випадку відмови Венесуели.
Нагадаємо
На початку вересня військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Загинули 11 людей. Президент Дональд Трамп повідомив, що судно діяло від імені наркотерористичної організації Tren de Aragua.
