Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключенных, или цена будет огромной

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент США Дональд Трамп пригрозил правительству Венесуэлы. По его словам, страна должна принять обратно всех заключенных, которых высылают с территории США.

Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключенных, или цена будет огромной

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил правительству Венесуэлы, заявив, что страна должна принять обратно всех заключенных, которых высылают с территории США. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, если Венесуэла не выполнит это требование Вашингтона, то "заплатит несметную цену".

Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений, … которых венесуэльское "руководство" заставило отправить в Соединенные Штаты Америки. Тысячи людей получили тяжелые ранения и даже были убиты этими "монстрами". Выгоните их из нашей страны прямо сейчас, иначе цена, которую вы заплатите, будет несметной!

- написал президент США.

В то же время он не уточнил, какие именно меры намерен принять в случае отказа Венесуэлы.

Напомним

В начале сентября военные США нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики. Погибли 11 человек. Президент Дональд Трамп сообщил, что судно действовало от имени наркотеррористической организации Tren de Aragua.

