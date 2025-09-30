Мадуро оголосив військові навчання та готується до надзвичайного стану через загрозу США: що відомо
Київ • УНН
Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро оголосив військові навчання та готовий запровадити надзвичайний стан через можливу атаку США. Це пов'язано з відправленням військових кораблів США до Карибського басейну та звинуваченнями Трампа на адресу Мадуро.
Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про проведення військових навчань минулого четверга, 25 вересня. Він також готовий запровадити в країні надзвичайний стан у випадку атаки США, повідомляє УНН з посиланням на RFI і The Guardian.
Деталі
Президент США Дональд Трамп направив вісім військових кораблів і атомний підводний човен до південної частини Карибського басейну в рамках оголошеного плану боротьби з наркотрафіком.
Мадуро, якого Трамп Трамп звинувачує в керівництві венесуельським наркокартелем, підозрює Вашингтон у прагненні змінити режим. До того ж, напругу між двома країнами посилила серія землетрусів, що сталася у західній частині країни у середу та четвер, найсильніший з яких мав магнітуду 6,3 бала.
Також повідомляється, що військові США розробляють варіанти ударів по наркоторговцях на території Венесуели. Вони можуть бути завдані впродовж найближчих днів чи тижнів.
Нагадаємо
На початку вересня військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Загинули 11 людей.
Також УНН повідомляв, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з території США.