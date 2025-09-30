$41.320.16
Ексклюзив
07:25 • 772 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 1950 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
04:27 • 11610 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
04:06 • 17102 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 49010 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 99837 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 54890 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 55271 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 57877 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 30637 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
Мадуро оголосив військові навчання та готується до надзвичайного стану через загрозу США: що відомо

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро оголосив військові навчання та готовий запровадити надзвичайний стан через можливу атаку США. Це пов'язано з відправленням військових кораблів США до Карибського басейну та звинуваченнями Трампа на адресу Мадуро.

Мадуро оголосив військові навчання та готується до надзвичайного стану через загрозу США: що відомо

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про проведення військових навчань минулого четверга, 25 вересня. Він також готовий запровадити в країні надзвичайний стан у випадку атаки США, повідомляє УНН з посиланням на RFI і The Guardian.

Деталі

Президент США Дональд Трамп направив вісім військових кораблів і атомний підводний човен до південної частини Карибського басейну в рамках оголошеного плану боротьби з наркотрафіком.

Мадуро, якого Трамп Трамп звинувачує в керівництві венесуельським наркокартелем, підозрює Вашингтон у прагненні змінити режим. До того ж, напругу між двома країнами посилила серія землетрусів, що сталася у західній частині країни у середу та четвер, найсильніший з яких мав магнітуду 6,3 бала.

Також повідомляється, що військові США розробляють варіанти ударів по наркоторговцях на території Венесуели. Вони можуть бути завдані впродовж найближчих днів чи тижнів.

Нагадаємо

На початку вересня військові США завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики. Загинули 11 людей. 

Також УНН повідомляв, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув'язнених, яких висилають з території США.

Євген Устименко

Політика Новини Світу
The Guardian
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки