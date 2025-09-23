$41.250.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Білий дім відхилив пропозицію Мадуро про переговори з Венесуелою

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Білий дім відхилив пропозицію Ніколаса Мадуро про переговори з Дональдом Трампом. Це сталося після нарощування військово-морського потенціалу США поблизу Венесуели.

Білий дім відхилив пропозицію Мадуро про переговори з Венесуелою

Білий дім відхилив прохання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро про переговори з президентом США Дональдом Трампом для деескалації напруженості між двома заклятими ворогами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Yahoo News.

Деталі

Відмова була після того, як два лідери венесуельської опозиції підтримали нарощування військово-морського потенціалу США поблизу південноамериканської країни, назвавши це критично важливою для відновлення демократії.

Трамп відправив вісім військових кораблів і підводний човен до південної частини Карибського басейну в рамках операції проти наркотиків, яка, на думку Венесуели, може стати преамбулою до вторгнення.

США направили до Карибського басейну ракетний крейсер після розгортання кораблів біля Венесуели30.08.25, 14:15 • 6048 переглядiв

За останні тижні американські війська знищили як мінімум три судна, які, ймовірно, перевозили наркотики з Венесуели, внаслідок чого загинуло понад десяток людей.

У неділю уряд Венесуели опублікував листа, який Мадуро направив Трампу.

У своєму посланні Мадуро, чиє переобрання в липні 2024 року було відхилено венесуельською опозицією та більшою частиною міжнародної спільноти як шахрайське, відкинув як "абсолютно хибні" звинувачення США в тому, що він очолює наркокартель, і закликав Трампа "зберегти мир".

У понеділок прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що лист Мадуро містить "багато брехні".

Вона додала, що позиція адміністрації Трампа щодо Венесуели "не змінилася", і що вона вважає режим "нелегітимним".

Розгортання американських військ є найбільшим у Карибському басейні за останні роки.

Мадуро звинуватив Трампа, який під час свого першого терміну безуспішно намагався пришвидшити усунення президента Венесуели, у спробі вплинути на зміну режиму.

Зазначається, що це був "перший лист, я обов’язково надішлю їм ще", – сказав Мадуро в понеділок увечері під час своєї щотижневої телевізійної програми, під час якої він сказав, що його метою є "захистити правду Венесуели".

Якщо вони зачиняють двері, ви відчиняєте вікно, а якщо вони зачиняють вікно, ви відчиняєте двері з правдою вашої країни, освітлюючи світ, освітлюючи Білий дім світлом правди Венесуели

- заявив Мадуро.

Міністр оборони Мадуро Володимир Падріно Лопес минулого тижня звинуватив Сполучені Штати у веденні "неоголошеної війни" в Карибському басейні, наголосивши, що пасажирів ймовірних човнів з наркотиками "стратили без права на захист".

Тисячі венесуельців приєдналися до цивільного ополчення у відповідь на заклик Мадуро зміцнити оборону країни, яка перебуває у скрутному становищі.

Однак деякі венесуельці вітають дії США, сподіваючись, що вони прискорять падіння Мадуро.

Кандидат у президенти у вигнанні Едмундо Гонсалес Уррутія, якого Сполучені Штати вважають демократично обраним лідером Венесуели, заявив, що розгортання військових було "необхідним заходом для ліквідації злочинної структури", яку, за його словами, очолює Мадуро.

Суд Венесуели видав ордер на арешт опозиційного лідера Едмундо Гонсалеса03.09.24, 05:27 • 112155 переглядiв

Лідер опозиції Марія Коріна Мачадо погодилася і заявила, що венесуельські злочинні угруповання є "реальною та зростаючою загрозою безпеці та стабільності" Америки.

Заява Мадуро про перемогу на виборах минулого року викликала насильницькі протести, які були жорстоко придушені, в результаті чого загинуло понад два десятки людей, а сотні опинилися за ґратами.

Опозиція заявила, що її власні результати показали, що Гонсалес Уррутія, який балотувався після того, як режим заборонив Мачадо балотуватися, з легкістю переміг Мадуро.

Під загрозою арешту Гонсалес Уррутія втік до Іспанії. Мачадо залишається у Венесуелі та переховується.

Нагадаємо

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести прямі переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа через кілька днів після першого удару США по човну з південноамериканської країни, який, за словами Трампа, перевозив наркоторговців.

Анна Мурашко

