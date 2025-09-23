Белый дом отклонил предложение Мадуро о переговорах с Венесуэлой

Белый дом отклонил просьбу диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро о переговорах с президентом США Дональдом Трампом для деэскалации напряженности между двумя заклятыми врагами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Yahoo News.

Детали

Отказ последовал после того, как два лидера венесуэльской оппозиции поддержали наращивание военно-морского потенциала США вблизи южноамериканской страны, назвав это критически важным для восстановления демократии.

Трамп отправил восемь военных кораблей и подводную лодку в южную часть Карибского бассейна в рамках операции против наркотиков, которая, по мнению Венесуэлы, может стать преамбулой к вторжению.

США направили в Карибский бассейн ракетный крейсер после развертывания кораблей у Венесуэлы

За последние недели американские войска уничтожили как минимум три судна, которые, вероятно, перевозили наркотики из Венесуэлы, в результате чего погибло более десятка человек.

В воскресенье правительство Венесуэлы опубликовало письмо, которое Мадуро направил Трампу.

В своем послании Мадуро, чье переизбрание в июле 2024 года было отклонено венесуэльской оппозицией и большей частью международного сообщества как мошенническое, отверг как "абсолютно ложные" обвинения США в том, что он возглавляет наркокартель, и призвал Трампа "сохранить мир".

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что письмо Мадуро содержит "много лжи".

Она добавила, что позиция администрации Трампа по Венесуэле "не изменилась", и что она считает режим "нелегитимным".

Развертывание американских войск является крупнейшим в Карибском бассейне за последние годы.

Мадуро обвинил Трампа, который во время своего первого срока безуспешно пытался ускорить отстранение президента Венесуэлы, в попытке повлиять на смену режима.

Отмечается, что это было "первое письмо, я обязательно пришлю им еще", – сказал Мадуро в понедельник вечером во время своей еженедельной телевизионной программы, во время которой он сказал, что его целью является "защитить правду Венесуэлы".

Если они закрывают дверь, вы открываете окно, а если они закрывают окно, вы открываете дверь с правдой вашей страны, освещая мир, освещая Белый дом светом правды Венесуэлы - заявил Мадуро.

Министр обороны Мадуро Владимир Падрино Лопес на прошлой неделе обвинил Соединенные Штаты в ведении "необъявленной войны" в Карибском бассейне, подчеркнув, что пассажиров предполагаемых лодок с наркотиками "казнили без права на защиту".

Тысячи венесуэльцев присоединились к гражданскому ополчению в ответ на призыв Мадуро укрепить оборону страны, которая находится в затруднительном положении.

Однако некоторые венесуэльцы приветствуют действия США, надеясь, что они ускорят падение Мадуро.

Кандидат в президенты в изгнании Эдмундо Гонсалес Уррутия, которого Соединенные Штаты считают демократически избранным лидером Венесуэлы, заявил, что развертывание военных было "необходимой мерой для ликвидации преступной структуры", которую, по его словам, возглавляет Мадуро.

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо согласилась и заявила, что венесуэльские преступные группировки являются "реальной и растущей угрозой безопасности и стабильности" Америки.

Заявление Мадуро о победе на выборах в прошлом году вызвало насильственные протесты, которые были жестоко подавлены, в результате чего погибло более двух десятков человек, а сотни оказались за решеткой.

Оппозиция заявила, что ее собственные результаты показали, что Гонсалес Уррутия, который баллотировался после того, как режим запретил Мачадо баллотироваться, с легкостью победил Мадуро.

Под угрозой ареста Гонсалес Уррутия бежал в Испанию. Мачадо остается в Венесуэле и скрывается.

Напомним

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести прямые переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа через несколько дней после первого удара США по лодке из южноамериканской страны, которая, по словам Трампа, перевозила наркоторговцев.