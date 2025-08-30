США направили в Карибский бассейн ракетный крейсер после развертывания кораблей у Венесуэлы

Ракетный крейсер USS Lake Erie США в пятницу вечером был отправлен через Панамский канал из Тихого океана в Карибский бассейн после того, как администрация президента США Дональда Трампа развернула военные корабли вблизи побережья Венесуэлы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Детали

"Американский ракетный крейсер USS Lake Erie был замечен, когда пересекал Панамский канал из Тихого океана в Карибское море в пятницу вечером после того, как администрация Трампа разместила военные корабли у побережья Венесуэлы", - информирует AFP.

Сообщается, что журналисты AFP видели, как военное судно проходило через один из шлюзов канала около 21:30 (02:30 по Гринвичу в субботу) и двигалось на восток к Атлантике.

Как отмечается, Соединенные Штаты заявили, что развертывание военных кораблей в южной части Карибского бассейна, вблизи территориальных вод Венесуэлы, было операцией по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Вашингтон обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве наркокартелем и удвоил вознаграждение за его задержание до 50 миллионов долларов.

Однако Соединенные Штаты публично не угрожали вторжением в Венесуэлу.

В понедельник Каракас объявил о развертывании 15 000 сил безопасности на колумбийской границе для проведения операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Днем позже Венесуэла объявила, что будет патрулировать свои территориальные воды с помощью беспилотников и военно-морских кораблей.

19 августа сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах мобилизовать 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, чтобы противостоять возможному вмешательству США.

Дополнение

Ранее министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум, в котором главной задачей американских военных определена "защита родины", в частности "укрепление границ, противодействие незаконной миграции, наркотрафику, торговле людьми и депортация нелегальных мигрантов".