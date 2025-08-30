США направили в Карибский бассейн ракетный крейсер после развертывания кораблей у Венесуэлы

$41.260.00
11:04 • 6814 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 16428 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 72459 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 45709 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 40020 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 69146 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 212038 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 175818 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 93218 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 97623 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 175857 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Владимир Гройсман
Иван Федоров
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Украина
Запорожье
Львов
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Старлинк
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Сухой Су-27
Ракетная система С-400

США направили в Карибский бассейн ракетный крейсер после развертывания кораблей у Венесуэлы

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Американский ракетный крейсер USS Lake Erie пересек Панамский канал из Тихого океана в Карибский бассейн. Это произошло после развертывания военных кораблей США вблизи побережья Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком.

США направили в Карибский бассейн ракетный крейсер после развертывания кораблей у Венесуэлы

Ракетный крейсер USS Lake Erie США в пятницу вечером был отправлен через Панамский канал из Тихого океана в Карибский бассейн после того, как администрация президента США Дональда Трампа развернула военные корабли вблизи побережья Венесуэлы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Детали

"Американский ракетный крейсер USS Lake Erie был замечен, когда пересекал Панамский канал из Тихого океана в Карибское море в пятницу вечером после того, как администрация Трампа разместила военные корабли у побережья Венесуэлы", - информирует AFP.

Сообщается, что журналисты AFP видели, как военное судно проходило через один из шлюзов канала около 21:30 (02:30 по Гринвичу в субботу) и двигалось на восток к Атлантике.

Как отмечается, Соединенные Штаты заявили, что развертывание военных кораблей в южной части Карибского бассейна, вблизи территориальных вод Венесуэлы, было операцией по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Вашингтон обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве наркокартелем и удвоил вознаграждение за его задержание до 50 миллионов долларов.

Однако Соединенные Штаты публично не угрожали вторжением в Венесуэлу.

В понедельник Каракас объявил о развертывании 15 000 сил безопасности на колумбийской границе для проведения операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Днем позже Венесуэла объявила, что будет патрулировать свои территориальные воды с помощью беспилотников и военно-морских кораблей.

19 августа сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах мобилизовать 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, чтобы противостоять возможному вмешательству США.

Дополнение

Ранее министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум, в котором главной задачей американских военных определена "защита родины", в частности "укрепление границ, противодействие незаконной миграции, наркотрафику, торговле людьми и депортация нелегальных мигрантов".

Анна Мурашко

Новости Мира
Панама
Колумбия
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты