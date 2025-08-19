Президент Венесуели оголосив мобілізацію 4,5 млн ополченців через погрози США
Київ • УНН
Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про мобілізацію 4,5 мільйона цивільних ополченців. Цей крок є відповіддю на загрози США та звинувачення у спробі виправдати військові дії.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про плани мобілізувати 4,5 мільйона ополченців по всій країні, щоб протистояти можливому втручанню США, пише УНН із посиланням на XINHUA.
Деталі
Як пише видання, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив у понеділок про рішення "мобілізувати 4,5 мільйона цивільних ополченців по всій країні, щоб протистояти погрозам США розпочати війну проти його країни".
Виступаючи на зустрічі з губернаторами та мерами своєї правлячої коаліції, Мадуро оголосив про "плани зміцнення сільських та міських ополчень, а також організації бойових груп на заводах та робочих місцях".
Мадуро назвав свій крок "ідеальним поєднанням людей, поліції та збройних сил" для забезпечення миру та захисту суверенітету країни, підкресливши, що "народ готовий чинити опір будь-якому наступу".
Його заява пролунала після слів міністра оборони Венесуели Володимира Падріно Лопеса, який звинуватив США у спробі виправдати військові дії в Карибському басейні під прикриттям боротьби з наркоторгівлею.
Доповнення
Раніше цього місяця генеральний прокурор США Памела Бонді запропонувала винагороду в 50 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до арешту Мадуро, звинувативши його у зв’язках з міжнародною наркоторгівлею.