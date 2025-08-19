$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 39485 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
19 серпня, 12:13 • 64107 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 61116 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23 • 60668 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 39411 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
19 серпня, 09:27 • 29247 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 95172 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 72264 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 85864 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103529 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Керолайн Левітт
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Президент Венесуели оголосив мобілізацію 4,5 млн ополченців через погрози США

Київ • УНН

 • 2226 перегляди

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про мобілізацію 4,5 мільйона цивільних ополченців. Цей крок є відповіддю на загрози США та звинувачення у спробі виправдати військові дії.

Президент Венесуели оголосив мобілізацію 4,5 млн ополченців через погрози США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про плани мобілізувати 4,5 мільйона ополченців по всій країні, щоб протистояти можливому втручанню США, пише УНН із посиланням на XINHUA.

Деталі

Як пише видання, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив у понеділок про рішення "мобілізувати 4,5 мільйона цивільних ополченців по всій країні, щоб протистояти погрозам США розпочати війну проти його країни".

Виступаючи на зустрічі з губернаторами та мерами своєї правлячої коаліції, Мадуро оголосив про "плани зміцнення сільських та міських ополчень, а також організації бойових груп на заводах та робочих місцях".

Мадуро назвав свій крок "ідеальним поєднанням людей, поліції та збройних сил" для забезпечення миру та захисту суверенітету країни, підкресливши, що "народ готовий чинити опір будь-якому наступу".

Його заява пролунала після слів міністра оборони Венесуели Володимира Падріно Лопеса, який звинуватив США у спробі виправдати військові дії в Карибському басейні під прикриттям боротьби з наркоторгівлею.

Доповнення

Раніше цього місяця генеральний прокурор США Памела Бонді запропонувала винагороду в 50 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до арешту Мадуро, звинувативши його у зв’язках з міжнародною наркоторгівлею.

Альона Уткіна

Новини Світу
Пем Бонді
Ніколас Мадуро
Армія США
Міністерство оборони США
Венесуела
Сполучені Штати Америки